Meteo, Mario Giuliacci: ribaltone imprevisto, temperature anomale in Italia

Nei prossimi giorni l'Italia godrà di condizioni prevalentemente stabili e asciutte, grazie all'estensione di un'area di alta pressione dalla penisola iberica fino alla Scandinavia. Questo favorirà cieli soleggiati, soprattutto al Nord e al Centro, con un generale miglioramento del tempo.Da martedì 13 gennaio i venti ruoteranno dai quadranti meridionali, portando aria più mite ma anche umida. Le nuvole aumenteranno sul versante tirrenico e al Nord, con possibili deboli fenomeni locali.

Le temperature, come ricorda meteogiuliacci.it subiranno un lieve aumento, ponendo fine alla recente fase gelida.Il vero clima anomalo emerge nel weekend: da venerdì 16 gennaio un vortice ciclonico centrato sulla Gran Bretagna si sposterà verso il Mediterraneo, favorendo un peggioramento con l'arrivo di una perturbazione atlantica ricca di umidità. Nel fine settimana i cieli saranno quasi totalmente coperti, con precipitazioni diffuse, più intense sul Centro-Nord. Al Sud possibili schiarite.Le temperature nel weekend risulteranno quasi anomale per gennaio: valori decisamente più alti della media stagionale, grazie ai flussi meridionali miti che contrastano il tipico freddo invernale.

Questo rende il periodo insolitamente temperato per il mese, con massime ben sopra le medie climatiche tipiche, soprattutto al Centro-Sud, in un contesto di transizione da gelo recente a mitezza atlantica.In sintesi, da stabile e in lieve riscaldamento a instabile con maltempo, ma con temperature insolitamente mitiper la stagione, che rappresentano l'elemento più anomalo del periodo.