Napoli, precipita da 4 metri con la mini moto da cross: grave un 11enne

sabato 17 gennaio 2026
Precipita nel parcheggio del centro commerciale con la mini moto da cross: grave un ragazzino di 11 anni. È successo a Miano, periferia di Napoli. L'11enne, che si trovava al secondo piano dell’area parcheggio, sarebbe finito contro un parapetto mentre guidava il suo Lem, una piccola moto da cross a scoppio. Di lì la caduta da un’altezza di circa 4 metri su una rampa al piano inferiore. L’impatto della ruota anteriore avrebbe avuto una sorta di effetto catapulta: il ragazzino sarebbe stato sbalzato nel vuoto. Portato d'urgenza al Santobono, ora è ricoverato in prognosi riservata.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri che parlava di un "incidente che ha coinvolto un bambino". I militari indagano ora sull'accaduto. Le minimoto come quella utilizzata dal ragazzino non sono omologate per l’uso su strada, come spiega il Corriere della Sera: si tratta di veicoli progettati esclusivamente per aree private o piste riservate. 

miano
napoli

