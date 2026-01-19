Garlasco, i legali di Stasi durissimi contro i Poggi: "Cosa stanno facendo"

La famiglia Poggi starebbe cercando nuovi consulenti per nuove perizie sul delitto di Garlasco. L'omicidio è quella di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto del 2007 nella villetta di famiglia. Un omicidio per cui è stato condannato l'ex della vittima, Alberto Stasi. I professionisti che ora i Poggi potrebbero scegliere sarebbero incaricati di valutare le impronte di scarpe trovate sulla scena dell'omicidio e le misure antropometriche dell'attuale condannato e dell'attuale indagato per omicidio (in concorso con Stasi o con ignoti) Andrea Sempio. Quest'ultimo, amico del fratello di Chiara, è finito sotto la lente della procura di Pavia nei mesi scorsi, dopo essere già stato indagato e poi archiviato nel 2017.

La nuova consulenza, se confermata, arriverebbe dopo la perizia di parte sugli oggetti che aveva addosso la 26enne al momento dell'omicidio e dopo quella fatta sul pc di Stasi per risalire a cosa abbiano visto i due fidanzati la sera prima dell'omicidio. "Ci teniamo pronti", ha detto a Fanpage.it l'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, fratello della vittima. Stando a quanto riportato sempre da Fanpage.it, i legali dei Poggi non si starebbero preparando in vista di un processo a Sempio ma per una possibile revisione del processo a Stasi.