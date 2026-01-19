Garlasco, i legali di Stasi durissimi contro i Poggi: "Cosa stanno facendo"

La famiglia Poggi starebbe cercando nuovi consulenti per nuove perizie sul delitto di Garlasco. L'omicidio è quella di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto del 2007 nella villetta di famiglia. Un omicidio per cui è stato condannato l'ex della vittima, Alberto Stasi. I professionisti che ora i Poggi potrebbero scegliere sarebbero incaricati di valutare le impronte di scarpe trovate sulla scena dell'omicidio e le misure antropometriche dell'attuale condannato e dell'attuale indagato per omicidio (in concorso con Stasi o con ignoti) Andrea Sempio. Quest'ultimo, amico del fratello di Chiara, è finito sotto la lente della procura di Pavia nei mesi scorsi, dopo essere già stato indagato e poi archiviato nel 2017.
La nuova consulenza, se confermata, arriverebbe dopo la perizia di parte sugli oggetti che aveva addosso la 26enne al momento dell'omicidio e dopo quella fatta sul pc di Stasi per risalire a cosa abbiano visto i due fidanzati la sera prima dell'omicidio. "Ci teniamo pronti", ha detto a Fanpage.it l'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, fratello della vittima. Stando a quanto riportato sempre da Fanpage.it, i legali dei Poggi non si starebbero preparando in vista di un processo a Sempio ma per una possibile revisione del processo a Stasi.
Garlasco, le foto p***o nel pc di Stasi: "La ragazza in tanga di spalle"Una ragazza bionda, di spalle. I pantaloni sono a vita bassa, il fondoschiena coperto da un tanga nero quasi inesistente...
Questa perizia consisterebbe in un'analisi antropometrica di parte su quanto sta già facendo la perita super partes Cristina Cattaneo, nominata dalla Procura. Lo scorso 24 ottobre la professionista aveva convocato Sempio, a cui erano state prese le misure, come quelle degli arti superiori, così da comparare i dati con l'eventuale traiettoria dei colpi a Chiara Poggi; e quelle dei piedi per eventuali comparazioni sulle impronte delle scarpe trovate sulla scena del crimine. La Cattaneo, però, non ha ancora depositato la sua relazione.
Commentando l'indiscrezione di una nuova perizia da parte dei Poggi, Giada Bocellari, legale di Stasi, in una nota ha dichiarato: "Senza neanche attendere di valutare le indagini svolte in questo ultimo anno vengono ventilati, nelle sedi mediatiche, asseriti nuovi elementi determinanti a carico del condannato-eterno processato che in nessun caso potrebbero essere utilizzabili processualmente e che, viceversa, manifestano una significativa presa di posizione". E ancora: "Assistiamo a un continuo tentativo (…) di ricerca, mediante pubblici annunci, di asserite nuove prove contro un condannato che in nessun caso potrà essere processato nuovamente".