L'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera: scontro totale su Moretti libero

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale indagato (insieme alla moglie Jessica Maric) per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Moretti, detenuto preventivamente dal 9 gennaio 2026, è stato rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di 200.000 franchi svizzeri (circa 215.000 euro), versata da un "caro amico" o "misterioso sostenitore".La decisione ha scatenato indignazione in Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato su X: "Sono indignata dalla notizia della scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana. La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari. Il governo italiano chiederà conto alle autorità svizzere di quanto accaduto".

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato duramente: "È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che queste famiglie condividono con il Popolo italiano". In risposta, il governo italiano – su indicazione di Meloni e Tajani – ha deciso di convocare l'ambasciatore svizzero a Roma per chiedere spiegazioni formali sulla scarcerazione e ribadire le ragioni dell'Italia, dei familiari delle vittime e dei feriti.

Una nota di palazzo Chigi spiega chiaramente la posizione del governo: "Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno dato istruzione all’Ambasciatore d’Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del Governo e dell’Italia di fronte alla decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l’estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l’evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico. Una decisione che rappresenta una grave offesa e una ulteriore ferita inferta alle famiglie delle vittime della tragedia di Crans-Montana e di coloro che sono tuttora ricoverati in ospedale. L’Italia tutta chiede a gran voce verità e giustizia, e chiede che a ridosso di questa sciagura vengano adottati provvedimenti rispettosi, che tengano pienamente conto delle sofferenze e delle aspettative delle famiglie. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno quindi disposto il richiamo a Roma dell’Ambasciatore Cornado per definire le ulteriori azioni da intraprendere".