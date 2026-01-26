Claudio Carlomagno "non ha il coraggio di ammazzarsi": cosa filtra dal carcere

"Dal carcere chiede di vedere il figlio”. Lui, un bambino di dieci anni che in pochi giorni ha perso tutto: la mamma, i nonni e il padre. I genitori, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, sono stati invece trovati impiccati nella loro villetta ad Anguillara, lasciando un biglietto d’addio al figlio minore e accusando i media di averli massacrati dal giorno del delitto. L'allarme è scattato quando l'altro figlio della coppia ha trovato in casa una lettera d'addio dei genitori, rientrati nel frattempo ad Anguillara dopo aver trascorso qualche giorno da lui nella Capitale. Avevano già maturato il gesto estremo. A quel punto l'uomo, preoccupato, ha contattato una zia, ma era già troppo tardi, a lei il macabro ruolo di trovare i corpi e chiamare le forze dell’ordine. L’avvocato di Carlomagno non usa mezze misure: “Questa vicenda dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime… una catabasi, una discesa agli inferi che non sono riusciti tragicamente a sopportare. Il mio pensiero adesso va non solo a lui, ma anche a suo figlio”. Oltre alle colpe, in questa tragedia ci sono pezzi di vite distrutte e nessuna che tornerà mai più indietro.