Carlomagno, la rivelazione sui genitori suicidi: cosa hanno fatto dopo il ritrovamento del corpo

domenica 25 gennaio 2026
"Una tragedia nella tragedia". La sorella di Federica Torzullo, Stefania, ha definito così la morte dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, che si sarebbero tolti la vita alle porte di Anguillara Sabazia, nella loro abitazione. Stefania Toruzllo si è detta sconvolta e ha parlato di "terribili sorprese di continuo". Il suo avvocato, Carlo Mastropaolo, ha anche aggiunto: "Siamo attoniti per quello che è successo, questa storia sembra riservare di continuo terribili sorprese".

I due coniugi si sarebbero suicidati, impiccandosi a una trave del portico del giardino nella loro casa, che dista meno di due chilometri da quella di Federica e Claudio, ora rinchiuso nel carcere di Civitavecchia e accusato di femminicidio e occultamento di cadavere.

"Sembrava che i genitori di Claudio fossero in grado di sostenere il contraccolpo per l’arresto del figlio. Non erano i tipi da fare una cosa del genere", hanno riferito alcuni conoscenti della famiglia Carlomagno al Corriere della Sera. I rapporti tra le due famiglie si erano raffreddati dopo quanto accaduto. Lo stesso legale della sorella della vittima aveva rivelato come i genitori del cognato si erano fatti vivi con la sua famiglia solo con un messaggio di scuse inviato dopo la scoperta del corpo della 41enne. Forse anche loro sconvolti per la vicenda.

