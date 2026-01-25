Carlomagno, la rivelazione sui genitori suicidi: cosa hanno fatto dopo il ritrovamento del corpo

"Una tragedia nella tragedia". La sorella di Federica Torzullo, Stefania, ha definito così la morte dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, che si sarebbero tolti la vita alle porte di Anguillara Sabazia, nella loro abitazione. Stefania Toruzllo si è detta sconvolta e ha parlato di "terribili sorprese di continuo". Il suo avvocato, Carlo Mastropaolo, ha anche aggiunto: "Siamo attoniti per quello che è successo, questa storia sembra riservare di continuo terribili sorprese".

I due coniugi si sarebbero suicidati, impiccandosi a una trave del portico del giardino nella loro casa, che dista meno di due chilometri da quella di Federica e Claudio, ora rinchiuso nel carcere di Civitavecchia e accusato di femminicidio e occultamento di cadavere.