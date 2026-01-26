Meteo, neve a quote bassissime: ecco dove e quando

La prossima settimana non porterà condizioni di stabilità sull’Italia, che continuerà a essere interessata da una fase di maltempo piuttosto intensa. Come ha spiegato il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , sono infatti attese nuove perturbazioni di origine atlantica dirette verso il Mediterraneo, capaci di generare precipitazioni diffuse, vento forte e nevicate anche a bassa quota. Solo nella giornata di lunedì 26 gennaio è prevista una breve tregua, destinata però a durare poco, prima dell’arrivo di una nuova serie di fronti temporaleschi.

Il peggioramento più marcato è atteso tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, quando il centro di bassa pressione si posizionerà sul Mar Ligure, influenzando in modo significativo le regioni settentrionali. Sul Nord-Est prevarranno le piogge, mentre sul Nord-Ovest potrebbero verificarsi nevicate fino a quote molto basse, con il coinvolgimento anche di diverse città come Torino, Cuneo, Varese, Como e Alessandria.