Meteo, neve a quote bassissime: ecco dove e quando

La prossima settimana non porterà condizioni di stabilità sull’Italia, che continuerà a essere interessata da una fase di maltempo piuttosto intensa. Come ha spiegato il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it, sono infatti attese nuove perturbazioni di origine atlantica dirette verso il Mediterraneo, capaci di generare precipitazioni diffuse, vento forte e nevicate anche a bassa quota. Solo nella giornata di lunedì 26 gennaio è prevista una breve tregua, destinata però a durare poco, prima dell’arrivo di una nuova serie di fronti temporaleschi.
Il peggioramento più marcato è atteso tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, quando il centro di bassa pressione si posizionerà sul Mar Ligure, influenzando in modo significativo le regioni settentrionali. Sul Nord-Est prevarranno le piogge, mentre sul Nord-Ovest potrebbero verificarsi nevicate fino a quote molto basse, con il coinvolgimento anche di diverse città come Torino, Cuneo, Varese, Como e Alessandria.
Nel corso di mercoledì 28 gennaio il maltempo tenderà a spostarsi verso est, interessando soprattutto le regioni tirreniche, dove sono previste piogge abbondanti accompagnate da venti sostenuti. Guardando oltre, anche il prossimo fine settimana potrebbe essere instabile: è infatti possibile l’arrivo di un secondo ciclone, capace di portare nuove precipitazioni su gran parte del Paese, con venti intensi lungo il versante tirrenico e nevicate sulle Alpi e sui rilievi del Triveneto. Neve che risulta particolarmente importante in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sempre più vicine.