Anguillara Sabazia, "il ruolo determinante della colf": su cosa indagano i pm

Quali erano i rapporti tra Claudio Carlomagno e la moglie Federica Torzullo, soprattutto negli ultimi mesi di rottura coniugale. L'orrore di Anguillara Sabazia, con la donna massacrata a coltellate dal marito e seppellita nella ditta di scavi di quest'ultimo, sempre nel piccolo centro sulle sponde del lago di Bracciano, ha ancora diversi punti oscuri, a cominciare dall'arma del delitto non ancora trovata. Gli inquirenti, vista la dinamica dell'omicidio e la velocità con cui Carlomagno ha organizzato il tentato occultamento del cadavere (l'uomo ha parlato di soli 40 minuti), sospettano l'esistenza di un complice. In ballo c'è anche una possibile aggravante, la premeditazione del femminicidio.

In questo senso, scrive il Messaggero, un ruolo determinante sarebbe quello di Francesca, la colf della coppia. La donna è già stata interrogata più volte per chiarire alcuni aspetti riguardo alla gestione della casa nei giorni del delitto, una settimana intercorsa tra l'omicidio e l'arresto di Carlomagno. I militari stanno analizzando le scorte di detersivi presenti nella villetta, si tratta infatti di capire se ne siano stati acquistati altri, compresi solventi particolari per eliminare le tracce di sangue della vittima.

E' stata inoltre acquisita la "black box" installata sulla Kia Sportage di Carlomagno, l'auto nel cui bagagliaio il marito ha nascosto il corpo della moglie per poi scaricarlo nel cantiere. La scatola nera potrebbe infatti smentire il marito, rivelando soste sospette presso punti vendita di prodotti chimici o tragitti diversi da quelli dichiarati. Per lo stesso motivo sono stati eseguiti accertamenti anche sulle condutture idriche della casa e sui mezzi pesanti della ditta, che Carlomagno ha utilizzato per seppellire la moglie. Dell'arma del delitto, come detto, ancora nessuna traccia: l'assassino ha spiegato di avela gettata in un vicino corso d'acqua.