Gratta e Vinci, botto da 5 milioni? E 20 giorni dopo... pazzesco ad Assisi

Una vicenda pazzesca. Nel territorio dell'Assisano è stata registrata una vincita da cinque milioni di euro al Gratta e Vinci. A darne comunicazione è stato l'avvocato Valentina Abbati, che assiste il fortunato - o la fortunata -, dato che non si conoscono le sue generalità. Fortunatissimo a dire il vero, anche perché ha strappato la vincita con un biglietto Maxi miliardario da 20 euro. Ma il bello deve ancora venire.
Il soggetto in questione, n un primo momento, non si era reso conto di aver sbancato. Il Gratta e Vinci sarebbe stato comprato circa una ventina di giorni fa nel territorio assisano e conservato in casa per alcuni giorni prima di essere grattato. Il suo legale ha spiegato che il cliente aveva grattato solo una parte del biglietto. Si era, infatti, fermato ai primi zeri. E così aveva creduto di vincere "solo" 5mila euro. Solo in un secondo istante, inserendo i dati del tagliando nell’app ufficiale, ha compreso la reale portata della vincita.
Così ha completato l'operazione e, sotto il numero 12, è sbucata la cifra da 5 milioni di euro.L'avvocato ha poi spiegato che in precedenza non conosceva il vincitore, che le ha chiesto un incontro urgente tramite una conoscenza comune. Il neo milionario ha espresso il desiderio di destinare una parte della vincita in beneficenza.