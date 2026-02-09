Garlasco, "clamorose rivelazioni sul mandante": la bomba di Massimo Giletti

Massimo Lovati ospite de Lo Stato delle Cose. L'ex avvocato di Andrea Sempio, in vista della puntata di lunedì 9 febbraio, promette clamorose rivelazioni su presunti sicari e mandanti che sarebbero dietro l'omicidio di Chiara Poggi. Ma Lovati non è l'unico legale nello studio di Massimo Giletti. Con lui Antonio De Rensis, ma anche Umberto Brindani, direttore di "Gente" e Luciano Garofano, ex comandante dei Ris. Michele Santoro, poi, come di consueto commenta i fatti della politica nazionale e internazionale.

Non manca il dibattito sulla strage di Crans-Montana, per cui resta alta la tensione tra Italia e Svizzera. In attesa degli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti, previsti per la prossima settimana, la lettera che hanno inviato ai loro dipendenti indigna le famiglie delle vittime. Sul caso si parla con l'ex senatore svizzero Filippo Lombardi; il parlamentare Toni Ricciardi e i genitori di Trystan, una delle vittime del rogo di Capodanno. Infine, si torna sulle cause dell'omicidio di Diabolik, al secolo Fabrizio Piscitelli, capo Ultras della Lazio e boss della mala romana. Anche in questo caso ci sarebbe un'importante e nuova verità grazie a un documento esclusivo.