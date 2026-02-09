Meteo, Mario Giuliacci: pioggia perpetua, le previsioni per la settimana

La settimana che si apre oggi, lunedì 9 gennaio, dal punti di vista meteorologico sarà ancora nel segno dell’instabilità. Le correnti atlantiche continueranno infatti a raggiungere senza ostacoli il bacino del Mediterraneo, complice l’assenza di un’area di alta pressione capace di “chiudere la porta dell’Atlantico”. Una situazione che va avanti da diverse settimane e che, almeno per ora, non sembra destinata a cambiare. Questo è quanto, in estrema sintesi, prevede il colonnello Mario Giuliacci nel bollettino pubblicato sul suo sito personale.

Domani, martedì 10 febbraio, una seconda perturbazione attraverserà la Penisola, interessando in modo più diretto le regioni del Centro-Sud. La tregua sarà praticamente assente: mercoledì 11 febbraio è atteso infatti un nuovo passaggio perturbato, con piogge localmente intense ancora sulle aree centrali e meridionali, senza escludere episodi di maltempo anche al Nord. La sequenza proseguirà giovedì 12 febbraio, quando un ulteriore fronte atlantico seguirà una traiettoria molto simile a quella dei precedenti, penalizzando soprattutto il Centro e il Sud del Paese.

Dal punto di vista termico non sono previste variazioni significative: per tutta la settimana le temperature si manterranno su valori in linea con le medie stagionali al Nord, mentre al Centro-Sud risulteranno localmente anche leggermente superiori. Una breve pausa potrebbe arrivare venerdì 13 febbraio, ma secondo le proiezioni più recenti si tratterà di una finestra di stabilità molto limitata. Già nel prossimo fine settimana, infatti, un nuovo fronte perturbato sarebbe pronto a interessare nuovamente l’Italia.