Meteo, Mario Giuliacci, "tre fronti perturbanti": occhio al weekend, chi rischia il maltempo

mercoledì 4 febbraio 2026
Pronti ad aprire l'ombrello. Le previsioni per il prossimo weekend sono tutt'altro che ottimistiche. La conferma? Le analisi del team di Mario Giuliacci. "Nel prossimo weekend potremmo assistere ad una maggiore stabilità, ma non proprio così forte - si legge -, visto che tre fronti perturbati sono i protagonisti assoluti di questa settimana. La mancanza di un’area di alta pressione sul bacino del Mediterraneo lascerà quindi un’Italia indifesa e quindi vulnerabile all’arrivo di correnti umide".

In particolare, nella giornata di sabato 7 febbraio avremo un’elevata instabilità sulle due Isole Maggiori dove vedremo pioggia e temporali localizzati. Poco dopo ecco che il maltempo si sposterà anche sul versante tirrenico centro-meridionale. Insomma, il Sud non verrà risparmiato: piogge intense si verificheranno su Campania e Calabria mentre sul resto della nostra penisola avremo ancora prevalenza di nuvole anche se non si esclude qualche raggio di sole. 

"La giornata di domenica - spiegano i meteorologi - sarà invece caratterizzata da un’Italia divisa a metà. Stabilità ma con cieli nuvolosi sulle regioni settentrionali mentre sul Centro-Sud avremo l’arrivo di un nuovo peggioramento. La Sardegna sarà la prima regione interessata dalla perturbazione che poi si estenderà gradualmente verso il versante tirrenico specialmente Campania e Calabria". E per la prossima settimana le cose non saranno migliori. Stabilità lontana.

