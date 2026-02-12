Meteo, Mario Giuliacci, tregua dal maltempo ma non per molto: quando torna la pioggia

Una piccola tregua dal maltempo e poi si ricomincia. Da qualche giorno l'Italia è attraversata da fronti perturbati che portano pioggia e instabilità. E anche oggi, giovedì 12 febbraio, è previsto un nuovo peggioramento, il più consistente della settimana, con precipitazioni intense. Colpita soprattutto la parte occidentale dell’Italia, quindi Sardegna e settori del medio-basso Tirreno. Piogge intense anche nel basso Lazio, Campania e Calabria. Mentre fenomeni più deboli interesseranno le altre zone del Centro e del Sud. Al Nord, cielo nuvoloso ma senza fenomeni. Qualche piovasco potrebbe esserci solo sulle zone più estreme del Nord-Est. Neve in Valle d’Aosta oltre i 1000 metri di quota. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it.

Venerdì 13 una pausa dal maltempo, con miglioramento anche sulle regioni del Sud. Ma nel weekend un ciclone si collocherà tra la Liguria e la Corsica, riportando instabilità diffusa. Le piogge più intense si registreranno in Campania e in Calabria, mentre le altre regioni del Centro-Sud e del Nord Italia saranno colpite in maniera più moderata. La neve cadrà sugli Appennini a partire dai 1300-1400 metri di altitudine e sull’arco alpino dai 1000-1200 metri.