Garlasco, l'ultima bomba da Giletti: "Cardinali e politici finiscono nella mer***"

Allo Stato delle Cose, il programma televisivo condotto da Massimo Giletti su Rai 3, è stato ospite Massimo Lovati, l'ex difensore di Andrea Sempio. L'avvocato ha tirato in ballo la sua teoria sul sicario secondo cui Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da un assassino inviato sotto pagamento da una meglio non definita organizzazione criminale. Un sicario, appunto. Il motivo? La 26enne avrebbe mandato “nella mer*a tutti, cardinali, politici” con le sue ricerche.

"È stato un sicario. Il motivo? Magari questa qui stava scoprendo l’arcano, questa qui mandava nella mer*a tutti, cardinali, politici", ha spiegato Massimo Lovati ai telespettatori di Massimo Giletti. Sempre secondo l'avvocato, la Procura di Pavia non sarebbe ancora riuscita a dimostrare il concorso in omicidio contestato al suo ex assistito, motivo per cui tutto potrebbe terminare con l’archiviazione o il proscioglimento dell’indagato.