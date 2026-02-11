Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Garlasco, l'ultima bomba da Giletti: "Cardinali e politici finiscono nella mer***"

di
Libero logo
mercoledì 11 febbraio 2026
Garlasco, l'ultima bomba da Giletti: "Cardinali e politici finiscono nella mer***"

1' di lettura

Allo Stato delle Cose, il programma televisivo condotto da Massimo Giletti su Rai 3, è stato ospite Massimo Lovati, l'ex difensore di Andrea Sempio. L'avvocato ha tirato in ballo la sua teoria sul sicario secondo cui Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da un assassino inviato sotto pagamento da una meglio non definita organizzazione criminale. Un sicario, appunto. Il motivo? La 26enne avrebbe mandato “nella mer*a tutti, cardinali, politici” con le sue ricerche.

"È stato un sicario. Il motivo? Magari questa qui stava scoprendo l’arcano, questa qui mandava nella mer*a tutti, cardinali, politici", ha spiegato Massimo Lovati ai telespettatori di Massimo Giletti. Sempre secondo l'avvocato, la Procura di Pavia non sarebbe ancora riuscita a dimostrare il concorso in omicidio contestato al suo ex assistito, motivo per cui tutto potrebbe terminare con l’archiviazione o il proscioglimento dell’indagato.

Garlasco, "cosa aveva scoperto Chiara Poggi": bomba in tv

La puntata di "Lo Stato delle Cose" del 9 febbraio, condotta da Massimo Giletti su Rai 3, ha acceso i rifletto...

“Chi conosce il procuratore Napoleone sa che è lontano galassie, anni luce, dal poter essere strumentalizzato", ha sottolineato Antonio De Rensis. Allo stesso tempo, però, ha negato che il nuovo fascicolo sia stato aperto per “arrivare alla revisione di Stasi”, piuttosto in quanto Napoleone è “convinto delle proprie idee”. Arrivare alla revisione del processo saaà quindi compito "dell’avvocato Bocellari e del sottoscritto" e non di Napoleone.

Garlasco, "la scarpa coperta da fango e terra": dietro a casa Poggi...

Altro giallo a Mattino Cinque. Al centro, ancora una volta, Garlasco e una scarpa rinvenuta ma mai analizzata. A introdu...
tag
garlasco
chiara poggi
massimo lovati
antonio de rensis
alberto stasi
andrea sempio

Giallo Garlasco, "la scarpa coperta da fango e terra": dietro a casa Poggi...

A Lo Stato delle Cose Garlasco, "cosa aveva scoperto Chiara Poggi": bomba in tv

Al telefono Garlasco, l'intercettazione di mamma Poggi: "Marco ha ucciso Chiara"

ti potrebbero interessare

WhatsApp, la truffa della ballerina: come ti rubano l'identità

WhatsApp, la truffa della ballerina: come ti rubano l'identità

Redazione
Bologna, "fuoco alle Olimpiadi": altro sabotaggio ai treni

Bologna, "fuoco alle Olimpiadi": altro sabotaggio ai treni

Redazione
Nato, clamoroso nella base a Napoli: cosa sta succedendo

Nato, clamoroso nella base a Napoli: cosa sta succedendo

Redazione
Bergamo, Santina a 80 anni massacrata in strada: chi l'ha ridotta così

Bergamo, Santina a 80 anni massacrata in strada: chi l'ha ridotta così