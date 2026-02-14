Bologna, pestato poliziotto fuori servizio: ecco chi è la bestia

Un poliziotto, in quel momento fuori servizio, transitava in macchina quando ha notato un uomo che gesticolava in modo evidente. Pensando che potesse avere bisogno di aiuto, si è fermato e si è avvicinato per capire la situazione, ma l'uomo ha cominciato a urlargli contro, lo ha insultato e aggredito fisicamente, colpendolo in pieno viso e facendolo cadere a terra. È successo ieri pomeriggio in Piazza dei Martiri, a Bologna, dove alcuni passanti, non sapendo che uno dei due era un agente di polizia, hanno dato l'allarme segnalando quella che sembrava una violenta lite.

Le pattuglie, accorse insieme al 118, hanno poi ricostruito quello che era successo. Il poliziotto, che ha riportato diverse ferite, è stato accompagnato al pronto soccorso con lesioni al labbro e un trauma all'orecchio sinistro. La prognosi è di sette giorni. L'aggressore, un 27enne italiano, anche durante l'accompagnamento in questura ha mantenuto un atteggiamento aggressivo.