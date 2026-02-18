Famiglia nel bosco, la lettera-choc della madre: "Zucchero e siringhe, li hanno distrutti"

Una lettera straziante, quella di Catherine Birmingham, che accende di nuovo i riflettori sul caso della cosiddetta "famiglia nel bosco". La mamma dei tre bambini da mesi in una casa-famiglia di Vasto, in Abruzzo, ha preso carta e penna e ha scritto direttamente a Maria Luisa Palladino e Marika Bolognese, tutrice e curatrice nominate dal tribunale de L'Aquila.

"Ho dovuto guardare la completa distruzione, il trauma e l'ansia costante crescere nei miei tre figli, ogni giorno per quasi tre mesi. E le stesse persone che avrebbero dovuto proteggerli dal male stanno attivamente supportando tutto questo", è la denuncia di Catherine nella lunga missiva, depositata nel fascicolo giudiziario.