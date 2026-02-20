Libero logo
Concorso per notai, lo scandalo: "Come è carina...", cosa pubblicano per errore

venerdì 20 febbraio 2026
Un pasticcio al concorso per notai. Il file Excel contenente gli "appunti" scritti accanto ai nomi dei candidati che hanno superato le prove scritte del novembre 2024, è stato pubblicato per errore. Il documento, con tanto di commenti come "carina", "graziato", "fenomeno", è apparso sul sito del Consiglio nazionale del notariato. Pubblicato e poi rimosso nel giro di qualche minuto, il download dei candidati però è stato più veloce e in un batter d’occhio gli screenshot hanno cominciato a girare su blog e social, generando commenti, accuse e annunci di ricorsi. Oltre a commenti sessisti e valutazioni inopportune, nel file c’è anche una sfilata di nomi in codice ispirati ai nomi dei santi.

Una svista - riporta Il Corriere della Sera - sfuggita al controllo di qualcuno e che ha creato non pochi problemi. I candidati vengono addirittura associati a figure come san Mattia Apostolo, san Pancrazio o san Filippo Neri. C’è persino un misterioso candidato lombardo che godrebbe nientemeno che della protezione di un pezzo grosso denominato "Papa". Insomma, tutto fa pensare a una sorta di mappa delle raccomandazioni. 

Tutti promossi… o quasi. Il numero è alto, ben 9718 idonei su 9797 valutati. Vale a dire il 99,2%. Pratica...

Peccato però che le tre prove scritte dovrebbero essere valutate senza conoscere l’identità del candidato grazie al sistema delle buste separate. Su 400 posti messi a bando, ne sono stati assegnati poco più della metà. E i dubbi su chi se li sia aggiudicati non mancano. Ora resta comunque da capire di chi sia la manina dietro la pubblicazione del file Excel. Un errore o un atto di denuncia?

Maria Antonietta Farina Coscioni