Napoli, l'uomo che ha sequestrato una donna sul tram morto suicida in ospedale

L'uomo si è suicidato impicciandosi con un lenzuolo, nonostante fosse piantonato. Giovedì, dopo una trattativa a cui ha preso parte anche il conducente del bus a bordo del quale teneva l'avvocato sotto minaccia, è stato bloccato e fermato dai carabinieri che hanno anche evitato un tentativo di linciaggio. Ieri il gip aveva convalidato il fermo ed emesso il carcere nei confronti del 39enne.

Meglio era stato arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi e sequestro di persona ed era già in cura per problemi psichiatrici. L'episodio era avvenuto in via Simone Martini, su un bus della linea C32 dell'Azienda napoletana mobilità. L'aggressore, residente nel quartiere di Pianura, che non conosceva la vittima, avrebbe agito senza motivi apparenti. Ha tenuto in sequestro la donna puntandole un coltello alla gola per 15 minuti prima di venire fermato e catturato dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli, che come detto lo hanno salvato dalla rabbia di passeggeri e passanti. L'avvocato 32enne ha riportato ferite al volto e alle braccia.