Treviso, il prete gli toglie la pistola d'acqua e il ragazzino lo massacra

Un sacerdote di Treviso, don Francesco Filipputti, è stato colpito con un pugno alla schiena e alcuni calci da un ragazzino che aveva appena rimproverato per l'uso di una pistola ad acqua. Il religioso, dolorante, ha chiesto l'intervento del Suem 118 ed ha avvertito i carabinieri. Il giovane si trovava in uno spazio parrocchiale con due amici che, come lui, dopo l'accaduto, si sono dati alla fuga.

Secondo la ricostruzione don Filipputti, dopo aver fatto notare al gruppetto che l'acqua è un bene prezioso e non va sprecato, si sarebbe fatto consegnare il giocattolo e la decisione di trattenerlo avrebbe fatto esplodere la reazione violenta del ragazzo. Il sacerdote oggi si è rivolto via social al suo aggressore dicendosi dispiaciuto per l'accaduto e rendendosi disponibile a una conciliazione.