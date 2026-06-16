Garlasco, "cosa c'è davvero dietro alla nuova inchiesta su Andrea Sempio"

Andrea Sempio può dormire sonni tranquilli. Lo crede il suo ex legale, Massimo Lovati. È lui a sbilanciarsi in una previsione su quelle che saranno le prossime mosse della Procura. Convinto che "non c’è niente contro Sempio", Lovati afferma che i giudici "archivieranno". "L’inchiesta - è il suo ragionamento - è iniziata solo per fare la revisione a Stasi". Lui stesso, ora fuori dal carcere, ha ammesso di lavorare per la revisione del processo. Una mossa - spiega Lovati sulle colonne del Giorno - che "è già nel cassetto. Comunque la si metta, sarà appoggiata anche dalla Procura. Il processo Stasi verrà revisionato sicuramente".
D'altronde, "che Stasi sia innocente ormai l’hanno capito anche i sassi. Che il giudizio di condanna sia inficiato da gravi irregolarità penso sia cosa assodata. Serve solo tempo". E per quanto riguarda il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi? "Ero convinto che avrebbero chiesto la proroga delle indagini, invece è arrivata la chiusura. Poi la Procura ha disposto nuove consulenze, tra cui quella psichiatrica: è per prendere tempo in attesa della revisione. Questa è la mia interpretazione".
Garlasco, Sempio senza stipendio? Cosa c'è dietro davveroAlberto Stasi è fuori dal carcere. E Andrea Sempio è senza stipendio da due mesi. Con la nuova indagine de...
Intanto spunta una nuova testimonianza. Nell'intervista raccolta da Antonino Monteleone nel corso della prima puntata di Filorosso un uomo racconta di aver visto la mattina del delitto una donna con i capelli biondi e di essere successivamente stato minacciato se avesse aperto bocca. "La certezza è una donna con i capelli biondi, certezza al 100%. Io ho dei flash talmente forti in mente che non me li si può cambiare. Mi hanno suonato il campanello di casa dicendomi di farmi i fatti miei, che io di Garlasco non ne devo sapere niente", sono state le sue parole.