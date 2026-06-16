Garlasco, "cosa c'è davvero dietro alla nuova inchiesta su Andrea Sempio"

Andrea Sempio può dormire sonni tranquilli. Lo crede il suo ex legale, Massimo Lovati. È lui a sbilanciarsi in una previsione su quelle che saranno le prossime mosse della Procura. Convinto che "non c’è niente contro Sempio", Lovati afferma che i giudici "archivieranno". "L’inchiesta - è il suo ragionamento - è iniziata solo per fare la revisione a Stasi". Lui stesso, ora fuori dal carcere, ha ammesso di lavorare per la revisione del processo. Una mossa - spiega Lovati sulle colonne del Giorno - che "è già nel cassetto. Comunque la si metta, sarà appoggiata anche dalla Procura. Il processo Stasi verrà revisionato sicuramente".

D'altronde, "che Stasi sia innocente ormai l’hanno capito anche i sassi. Che il giudizio di condanna sia inficiato da gravi irregolarità penso sia cosa assodata. Serve solo tempo". E per quanto riguarda il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi? "Ero convinto che avrebbero chiesto la proroga delle indagini, invece è arrivata la chiusura. Poi la Procura ha disposto nuove consulenze, tra cui quella psichiatrica: è per prendere tempo in attesa della revisione. Questa è la mia interpretazione".