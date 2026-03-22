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Referendum, scattano la foto nella cabina elettorale: due denunce a Catanzaro

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domenica 22 marzo 2026
Referendum, scattano la foto nella cabina elettorale: due denunce a Catanzaro

1' di lettura

Entrano nella cabina elettorale per esprimere la loro preferenza sul referendum sulla giustizia ma subito vengono fermati. Il motivo? Avrebbero fotografato le loro schede. È successo a Catanzaro. Le due persone coinvolte sono state denunciate. Ad accorgersi del comportamento sospetto dei due sono stati i componenti del seggio elettorale, il cui presidente ha immediatamente segnalato l'episodio ai carabinieri dell'Arma. Arrivate sul posto, le forze dell'ordine hanno effettuato le verifiche del caso e fatto scattare la denuncia. Il voto dei due denunciati, invece, è stato annullato. Successivamente le operazioni di voto sono proseguite regolarmente.

Per quel che riguarda l'affluenza in Calabria, invece, alle 12 era del 9,74%, secondo i dati del sito del Viminale Eligendo, risultando così la più bassa in Italia. La provincia nella quale si è votato di più è quella di Catanzaro, l'unica ad arrivare in doppia cifra con il 10,85%. Seguono Cosenza (9,74%), Reggio Calabria (9,51%), Crotone (9,01%) e Vibo Valentia (8,74%). Catanzaro si conferma al primo posto come percentuale di votanti (13,38%) anche tra i capoluoghi di provincia, seguita da Cosenza (13,30%), Crotone (12,05%), e Reggio e Vibo appaiate all'11,55%. Il comune in cui l'affluenza è stata più alta è Soverato, nel catanzarese, con il 16,76% mentre quello dove è stata più bassa, appena il 3,49%, è stato Scido, nel reggino. 

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