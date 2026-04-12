Luca Spada, le intercettazioni-choc: "Questi poveri vecchietti devono andare dal buon Dio"

L’arresto, eseguito sabato 11 aprile, è collegato in particolare alla morte di Deanna Mambelli , 85 anni. La donna, secondo quanto riferito dai familiari, non presentava condizioni critiche al momento del trasporto. "Stava benissimo" ha raccontato la nuora. Il tragitto da percorrere era breve, appena due chilometri. Eppure, all’arrivo in ospedale, la donna risultava già deceduta.

Ora spuntano anche delle intercettazioni, agghiaccianti , che aggravano la posizione di Luca Spada , arrestato per alcune morti sospette avvenute durante i trasporti in ambulanza. Il caso verte attorno a una serie di decessi avvenuti tra febbraio e novembre 2025, tutti legati a trasferimenti sanitari di pazienti anziani . Spada, 27 anni, conosciuto come "Spadino" e in passato autista soccorritore per la Croce Rossa, è accusato di omicidio volontario . Gli inquirenti ritengono che almeno otto persone possano essere state uccise con una modalità tanto semplice quanto letale: l’iniezione di aria nelle vene tramite siringhe vuote, provocando embolie fatali.

Proprio questo episodio ha spinto a un approfondimento investigativo più serrato. Spada era già sotto osservazione dopo alcune segnalazioni arrivate da operatori del 118, che avevano notato anomalie nei trasporti effettuati dal giovane. L’autopsia sul corpo dell’anziana ha evidenziato un arresto cardiaco classificato come morte violenta: il cuore, secondo quanto emerso, sarebbe stato compromesso da un evento improvviso e anomalo, compatibile con l’introduzione di aria nel sistema circolatorio.

Le indagini hanno preso una svolta decisiva grazie alle intercettazioni telefoniche. In una conversazione riportata da Il Resto del Carlino, Spada avrebbe pronunciato parole che delineano un possibile movente: "Questi poveri vecchietti soffrono troppo, è giusto che vadano davanti al Buon Dio". E ancora: "E poi m'è piaciuto farlo, anzi, lo devo rifare al più presto".