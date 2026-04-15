Garlasco, parla il testimone: "La persona che urinava sul muretto e l'auto a tutta velocità"

Nuovi dettagli sul delitto di Garlasco. Un testimone, le cui parole sono stare riprese da Mattino 5, riferisce che "intorno alle 22 abbiamo sentito una macchina sgommare forte e andare in fondo alla via dove abita Chiara Poggi". A quel punto, "siamo entrambi usciti sin oltre il cancelletto pedonale sul marciapiede della strada e ho visto in fondo un'au*** di colore scuro, il modello a 3 porte".

E ancora: "Ho visto una persona, probabilmente il passeggero, che stava urinando dopo essere salito su di un muretto ubicato al centro della strada. Il viale dove abita Chiara è illuminato e l'auto si era fermata a una distanza di circa 100 metri dal nostro cancelletto pedonale. Presumo che sull'auto ci fossero almeno due persone... Ho visto solo la portiera lato passeggero aperta. Questa macchina, dopo aver girato in fondo alla strada, se n'è andata a velocità normale".