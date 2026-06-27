Meteo, ore contate per il caldo estremo: quando arriva la grandine

Il caldo record che non sta lasciando tregua all'Italia potrebbe essere giunto al termine. Dopo un weekend all'insegna dell'afa, con 40 gradi in tutte le principali città italiane, da martedì 30 giugno sono attesi invece nubifragi e grandinate. Si tratta della conseguenza dell’incontro tra la corrente di aria fredda in arrivo e la persistente massa di aria calda sul nostro Paese. Dunque, si uscirà dalla pesante ondata di calore solo attraverso una prima fase di instabilità.

Intanto, ci aspettano ancora 48 ore di caldo con l'anticiclone africano Caronte e i termometri fissi sui 39-40°C. Nel Nord Europa, invece, l'afa sta già iniziando a cedere il passo a un clima meno bollente ma caratterizzato da violenti nubifragi. Temporali violenti hanno colpito Scozia, Inghilterra, Francia e Spagna. E nei prossimi giorni toccherà all'Italia. “I dati che ci arrivano dall'estero sono impressionanti – ha spiegato Lorenzo Tedici de iLMeteo.it –. Tra Inghilterra e Scozia sono stati registrati 6000 fulmini all'ora, una situazione di cui non si ha memoria a quelle latitudini. La cosiddetta Heat Dome (la cupola di calore) inizierà a indebolirsi a partire da lunedì 29 giugno sul Nord del nostro Paese, permettendo la formazione dei primi fenomeni intensi a ridosso delle Alpi”.