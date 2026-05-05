Garlasco, video intimi di Chiara Poggi: voci su Stefania e Marco, il punto di svolta?

Perché Chiara Poggi ha messo una password alla cartella "Albert" sul suo pc? Sarà probabilmente chiesta una delle domande che i pm di Pavia che stanno indagando nuovamente sul delitto di Garlasco porranno oggi a Paola e Stefania Cappa, le gemelle cugine della vittima uccisa la mattina del 13 agosto del 2007 nella sua villetta di famiglia in via Pascoli. E domani toccherà a Marco Poggi, fratello minore di Chiara, che quel giorno era in vacanza in Trentino insieme ai genitori.
A Garlasco era rimasto Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara che frequentava la casa e che è fino a oggi l'unico condannato per omicidio, a 16 anni di carcere, in via definitiva. Ma gli inquirenti sono convinti che la verità sia un'altra: indagato per omicidio è ora Andrea Sempio, amico di Marco, anche lui a Garlasco in quei giorni. Sempio sarà in Procura a Pavia il 6 maggio, come Marco, e potrebbe essere la tappa finale e decisiva verso il suo rinvio a giudizio. Le Cappa verranno ascoltate a Milano, mentre Marco Poggi potrebbe essere ascoltato a Mestre (Venezia), come già in altre due occasioni nella nuova indagine.
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Le "Gemelle K", diventate famose per un fotomontaggio con Chiara lasciato davanti alla villetta di via Pascoli nelle ore successive al delitto, verranno sentite come testimoni (quindi con l'obbligo di rispondere) per capire se la cugina fosse stata vittima di avance, un approccio sessuale rifiutato che è il movente contestato a Sempio dalla Procura di Pavia. Due giorni dopo l'omicidio, il 15 agosto 2007, Paola Cappa stessa riferì ai carabinieri di sospettare di un ragazzo che la cugina respingeva, parlando di un "approccio finito male".
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Stefania, che nell'estate del 2007 frequentava in modo più costante la 26enne, potrebbe essere invece a conoscenza di segreti mai emersi in 18 anni. Nessuna delle poche amiche della vittima ha mai riferito di ragazzi molesti, né il cellulare o le mail di Chiara Poggi hanno restituito riscontri in questo senso.
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Marco Poggi invece, a differenza delle cugine, è già stato sentito due volte in questa nuova indagine. E domani potrebbe spiegare (sempre come testimone) i rapporti tra la sorella Chiara e l'amico Andrea, così come potrebbe dover rispondere del contenuto dei video intimi, protetti da password, trovati nel computer di casa. La perizia sul punto ha escluso tracce di visualizzazione di questi file - un'altra recente consulenza della Procura potrebbe aver svelato altro - e già nella testimonianza resa nel 2007 Marco ha sostenuto che lui non ha mai visto quei contenuti. I video intimi, per chi indaga, potrebbero essere centrali nel movente contro Sempio.