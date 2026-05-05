Garlasco, video intimi di Chiara Poggi: voci su Stefania e Marco, il punto di svolta?

Perché Chiara Poggi ha messo una password alla cartella "Albert" sul suo pc? Sarà probabilmente chiesta una delle domande che i pm di Pavia che stanno indagando nuovamente sul delitto di Garlasco porranno oggi a Paola e Stefania Cappa, le gemelle cugine della vittima uccisa la mattina del 13 agosto del 2007 nella sua villetta di famiglia in via Pascoli. E domani toccherà a Marco Poggi, fratello minore di Chiara, che quel giorno era in vacanza in Trentino insieme ai genitori.

A Garlasco era rimasto Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara che frequentava la casa e che è fino a oggi l'unico condannato per omicidio, a 16 anni di carcere, in via definitiva. Ma gli inquirenti sono convinti che la verità sia un'altra: indagato per omicidio è ora Andrea Sempio, amico di Marco, anche lui a Garlasco in quei giorni. Sempio sarà in Procura a Pavia il 6 maggio, come Marco, e potrebbe essere la tappa finale e decisiva verso il suo rinvio a giudizio. Le Cappa verranno ascoltate a Milano, mentre Marco Poggi potrebbe essere ascoltato a Mestre (Venezia), come già in altre due occasioni nella nuova indagine.