Marco Poggi, terminata la deposizione: video intimi e Andrea Sempio, cosa ha detto

È terminata la deposizione davanti al pm di Pavia di Marco Poggi. Il giovane, fratello di Chiara uccisa nel 2007 a Garlasco, è uscito dalla procura eludendo i giornalisti. Nonostante questo però emergono i primi retroscena sulle quasi quattro ore di interrogatorio. "Non ho mai visto video di mia sorella assieme ad Andrea Sempio", avrebbe detto in sintesi Marco Poggi sentito come testimone. Stando a LaPresse il 37enne ha spiegato di non aver mai visto sul pc di famiglia filmini intimi girati da Chiara Poggi con l'allora fidanzato, Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio del 13 agosto 2007, in compagnia dello storico amico che oggi è indagato per il delitto di Garlasco con l'ipotesi di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e i motivi abietti e un movente "sessuale".

L'audizione, durata circa un paio d'ore, si è tenuta davanti alle pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza. L'arrivo e l'uscita dalla Procura pavese per il fratello della vittima sono stati blindati a giornalisti e telecamere su disposizione del Procuratore capo, Fabio Napoleone.