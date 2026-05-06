Marco Poggi, terminata la deposizione: video intimi e Andrea Sempio, cosa ha detto

È terminata la deposizione davanti al pm di Pavia di Marco Poggi. Il giovane, fratello di Chiara uccisa nel 2007 a Garlasco, è uscito dalla procura eludendo i giornalisti. Nonostante questo però emergono i primi retroscena sulle quasi quattro ore di interrogatorio. "Non ho mai visto video di mia sorella assieme ad Andrea Sempio", avrebbe detto in sintesi Marco Poggi sentito come testimone. Stando a LaPresse il 37enne ha spiegato di non aver mai visto sul pc di famiglia filmini intimi girati da Chiara Poggi con l'allora fidanzato, Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio del 13 agosto 2007, in compagnia dello storico amico che oggi è indagato per il delitto di Garlasco con l'ipotesi di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e i motivi abietti e un movente "sessuale".
L'audizione, durata circa un paio d'ore, si è tenuta davanti alle pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza. L'arrivo e l'uscita dalla Procura pavese per il fratello della vittima sono stati blindati a giornalisti e telecamere su disposizione del Procuratore capo, Fabio Napoleone.
Nel frattempo anche Sempio ha lasciato la Procura di Pavia. Il 38enne si è allontanato a bordo della sua auto, scortato da una vettura di servizio, senza rilasciare dichiarazioni ai tanti giornalisti presenti. Una scelta già preannunciata dal suo avvocato, Angela Taccia. "È una strategia difensiva. Lui non avrebbe nessun problema a parlare, ma il momento è troppo delicato. La difesa deve essere altissima, solidissima, perché è la seconda volta che il nostro assistito viene convocato al buio . Quindi vogliamo prima capire, per la parità delle armi processuali che non abbiamo inventato noi, cosa effettivamente la procura ha raccolto".