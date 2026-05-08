Andrea Sempio, l'appunto-choc del padre: "Si sono scordati di chiederglielo"

"L'ha colpito con crudeltà gettandola dalle scale", spiegano le carte degli inquirenti, che hanno incastrato vecchie prove e nuove perizie per ricostruire quanto accaduto quel giorno di quasi 19 anni fa nella villetta di via Pascoli. Un ribaltone che potrebbe portare alla revisione del processo di Alberto Stasi, fidanzato di Chiara già condannato in via definitiva a 16 anni di carcere tra mille polemiche e sospetti.

Un ruolo importante lo hanno anche le perquisizioni in casa dei genitori di Sempio in via Canova, avvenute nel 2025. Erano state prelevati "due supporti di memoria, quattro telefoni e tre pendrive, quindici quaderni, nove agende, quattro block notes e un foglio manoscritto". E poi, spiega il Messaggero, c'è il "foglio A4 manoscritto su entrambe le facciate che inizia con 'Come...' e finisce con 'Dna'" e "la pagina di un quotidiano del 18 agosto 2007 in cui si vede la fotografia di Sempio con gli amici".

E a casa Sempio "è spuntata da un cassetto "una nota del Nucleo investigativo di Milano, datata 7 luglio 2020 in fotocopia, con timbro di ricezione della Procura di Pavia del 9 luglio 2020 con un appunto scritto: 'Già stato audito ma i carabinieri si sono dimenticati di chiedere a Sempio dove fosse la mattina dell'omicidio'".