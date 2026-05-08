Andrea Sempio, l'appunto-choc del padre: "Si sono scordati di chiederglielo"

Sul conto di Andrea Sempio gravano 212 intercettazioni. Questo è il risultato della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che punta a far rinviare a giudizio il 38enne per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007.
"L'ha colpito con crudeltà gettandola dalle scale", spiegano le carte degli inquirenti, che hanno incastrato vecchie prove e nuove perizie per ricostruire quanto accaduto quel giorno di quasi 19 anni fa nella villetta di via Pascoli. Un ribaltone che potrebbe portare alla revisione del processo di Alberto Stasi, fidanzato di Chiara già condannato in via definitiva a 16 anni di carcere tra mille polemiche e sospetti.
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Un ruolo importante lo hanno anche le perquisizioni in casa dei genitori di Sempio in via Canova, avvenute nel 2025. Erano state prelevati "due supporti di memoria, quattro telefoni e tre pendrive, quindici quaderni, nove agende, quattro block notes e un foglio manoscritto". E poi, spiega il Messaggero, c'è il "foglio A4 manoscritto su entrambe le facciate che inizia con 'Come...' e finisce con 'Dna'" e "la pagina di un quotidiano del 18 agosto 2007 in cui si vede la fotografia di Sempio con gli amici".
E a casa Sempio "è spuntata da un cassetto "una nota del Nucleo investigativo di Milano, datata 7 luglio 2020 in fotocopia, con timbro di ricezione della Procura di Pavia del 9 luglio 2020 con un appunto scritto: 'Già stato audito ma i carabinieri si sono dimenticati di chiedere a Sempio dove fosse la mattina dell'omicidio'".
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La tesi dei pm, come noto, è quella del movente sessuale: Sempio sarebbe stato respinto da Chiara e l'avrebbe uccisa. Le intercettazioni emerse in questi ultimi giorni hanno avuto un peso decisivo per sostenere il teorema: captato in auto, da solo, il ragazzo nell'aprile del 2025 ammetteva di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto e di aver telefonato alla ragazza, venendo respinto.
Giovedì i pm hanno notificato all'indagato l'avviso di chiusura indagini, primo passo per una richiesta di rinvio a giudizio. Riguardo al riferimento alla chiavetta con il video di Chiara che Sempio fa parlando da solo in auto, il suo avvocato Liborio Cataliotti si mostra scettico: "Che ci fosse una chiavetta usb decisiva ai fini della soluzione di quello che veniva definito il giallo di Garlasco era già notizia fin dal 2009, già dal processo Stasi. Sempio fa riferimento a una penna e non specifica quale video sarebbe in esso contenuta".