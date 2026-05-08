Andrea Sempio, lo sfogo su Chiara Poggi: "Bella str***. E giù il telefono"

"Chiara? Bella str***a". La Procura di Pavia continua a centellinare, giorno dopo giorno e ora dopo ora, i contenuti delle intercettazioni di Andrea Sempio, il 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007 nella villetta della famiglia della ragazza in via Pascoli a Garlasco. Il grosso delle intercettazioni fin qui rese note risale al 14 aprile del 2005. Sempio da un mese ha saputo di essere formalmente indagato nella nuova inchiesta di Pavia, che potrebbe ribaltare clamorosamente il primo procedimento che aveva portato, tra mille polemiche e dubbi, alla condanna in via definitiva di Alberto Stasi, fidanzato di Chiara.

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L'amico di gioventù di Marco Poggi, fratello minore della vittima, è in auto da solo e si sfoga in un clamoroso soliloquio in cui ammette di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto e di aver telefonato alla ragazza, chiedendole di vedersi. Il motivo non è chiaro: un tentativo di ricatto, magari alludendo al video di cui è venuto a conoscenza? Oppure un tentativo di approccio sessuale? Questa ipotesi sembra la più probabile, dato che secondo i pm Sempio avrebbe ucciso Chiara proprio in seguito a un approccio respinto, faccia a faccia.

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Riguardo a quel confronto telefonico concluso in malo modo, con Chiara che conclude "Con te non voglio parlare" e riattacca, Sempio in auto aggiunge: "Cioè è stata bella str***... giù il telefono". Non poteva sapere di essere captato da una cimice anche c'è chi sottolinea l'apparentemente inspiegabile ingenuità di un uomo che meno di 10 anni prima era già stato indagato (e archiviato) per lo stesso delitto e che sapeva di essere ancora attenzionato dagli inquirenti. "Stava commentando un podcast tra sé e sé", è la tesi difensiva dei suoi legali. Una spiegazione che dovrà passare anch'essa al vaglio della Procura.