Il tuffo del marito della Roccella, poi quell'ultima frase prima di essere inghiottito dal lago

Il marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, è disperso dalle ore 17:30 di sabato 27 giugno nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L’uomo si trovava su una piccola barca con la moglie quando si è tuffato in acqua per rinfrescarsi. Secondo le prime ricostruzioni, Cavallari è riemerso per qualche istante e ha pronunciato la sua ultima frase: "non mi sento bene". Subito dopo è sparito sott’acqua e non è più riemerso.

La barca non era ancorata e si è allontanata, impedendo a chi era a bordo di raggiungerlo in tempo. È stata proprio Eugenia Roccella a lanciare l’allarme.Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, sommozzatori dei pompieri e dei carabinieri, oltre a un elicottero arrivato da Roma.