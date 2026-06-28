Il tuffo del marito della Roccella, poi quell'ultima frase prima di essere inghiottito dal lago

Il marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, è disperso dalle ore 17:30 di sabato 27 giugno nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L’uomo si trovava su una piccola barca con la moglie quando si è tuffato in acqua per rinfrescarsi. Secondo le prime ricostruzioni, Cavallari è riemerso per qualche istante e ha pronunciato la sua ultima frase: "non mi sento bene". Subito dopo è sparito sott’acqua e non è più riemerso.
La barca non era ancorata e si è allontanata, impedendo a chi era a bordo di raggiungerlo in tempo. È stata proprio Eugenia Roccella a lanciare l’allarme.Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, sommozzatori dei pompieri e dei carabinieri, oltre a un elicottero arrivato da Roma.
Eugenia Roccella, il marito disperso nel lago di Vico: "Non è più riemerso dall'acqua"Scomparso nel lago di Vico, provincia di Viterbo, Luigi Cavallari, il marito della ministra della Famiglia Eugenia ...
Le ricerche si concentrano nella zona dell’ultimo avvistamento e proseguono senza sosta anche con perlustrazioni subacquee. La ministra è stata accompagnata nella casa di famiglia nel Viterbese.I carabinieri di Ronciglione stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica. L’incidente è avvenuto a pochi metri dalla riva, in una zona frequentata da bagnanti e vicino a un ristorante. Il lago di Vico ha già registrato casi di annegamento in passato.Le operazioni di soccorso, coordinate sul posto dal vicario del prefetto di Viterbo, continuano da ore. Al momento Luigi Cavallari risulta ancora disperso dopo aver detto "non mi sento bene" prima di scomparire nel lago.