Luigi Cavallari, "Povera stella, poteva anche lei...": l'insulto più grave alla ministra Roccella

La scomparsa di Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico dopo un tuffo, ha scatenato un'ondata di reazioni sui social. Mentre proseguono le ricerche, sotto gli articoli dedicati alla vicenda si sono moltiplicati commenti offensivi e sarcastici. Tra questi: "Convivere con quella troglodita razzista e omofoba non sarà stato facile", "Fuga volontaria?" e "Pora stella, poteva tuffarsi anche lei a cercarlo".
Altri utenti hanno contestato l'attenzione mediatica riservata al caso, sostenendo che la notizia sia diventata rilevante solo perché coinvolge il marito di una ministra. "Il marito di qualsiasi donna non fa notizia mentre i parenti dei politici riempiono i tg" e "Se fosse il marito di Paola Rossi le ricerche non sarebbero state così approfondite" sono alcuni dei commenti più condivisi.
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Non sono però mancati interventi in difesa della famiglia. Molti utenti, pur dichiarandosi critici verso la ministra, hanno condannato la violenza verbale: "Sto leggendo commenti carichi di cattiveria. Mi chiedo perché, quando succede una disgrazia, a qualunque persona si porta vicinanza" e "Concordo sulle critiche a Roccella ma certi post sono da bestie". Un altro ha scritto: "Avrei tante battute scontate e di cattivo gusto, ma rispetto il dolore della ministra".
Il confronto è poi degenerato ulteriormente. A chi chiedeva rispetto, qualcuno ha risposto con auguri di malattia: "Speriamo tu possa vedere i tuoi affetti più cari in oncologia". Altri hanno invitato a ricordare anche tragedie meno visibili: "Ieri un ragazzo marocchino è scomparso nel Garda. Solidarietà alle due famiglie. Le vite sono tutte uguali". La vicenda mostra come anche un dramma personale possa trasformarsi sui social in uno scontro politico, dove la solidarietà diventa spesso motivo di contrapposizione.