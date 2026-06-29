Luigi Cavallari, "Povera stella, poteva anche lei...": l'insulto più grave alla ministra Roccella

La scomparsa di Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico dopo un tuffo, ha scatenato un'ondata di reazioni sui social. Mentre proseguono le ricerche, sotto gli articoli dedicati alla vicenda si sono moltiplicati commenti offensivi e sarcastici. Tra questi: "Convivere con quella troglodita razzista e omofoba non sarà stato facile", "Fuga volontaria?" e "Pora stella, poteva tuffarsi anche lei a cercarlo".

Altri utenti hanno contestato l'attenzione mediatica riservata al caso, sostenendo che la notizia sia diventata rilevante solo perché coinvolge il marito di una ministra. "Il marito di qualsiasi donna non fa notizia mentre i parenti dei politici riempiono i tg" e "Se fosse il marito di Paola Rossi le ricerche non sarebbero state così approfondite" sono alcuni dei commenti più condivisi.