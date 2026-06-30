Caldo-record? Clamoroso: le conseguenze del calo dello smog

Aria più pulita, cieli più trasparenti e meno smog. Ma anche temperature più alte e ondate di calore sempre più intense. È uno degli effetti meno intuitivi del cambiamento climatico in Europa: il miglioramento della qualità dell’aria sta contribuendo, indirettamente, a rendere il caldo ancora più estremo. Negli ultimi anni l’Europa ha compiuto un significativo miglioramento nella qualità dell’aria. La riduzione di smog, polveri sottili e inquinanti atmosferici ha portato benefici evidenti alla salute pubblica e alla visibilità atmosferica. Tuttavia, secondo diversi studi climatici, questo progresso avrebbe anche un effetto collaterale inatteso: un’atmosfera più “trasparente” che assorbe meno energia e lascia passare più radiazione solare, contribuendo al riscaldamento del suolo. Il tema si inserisce in un contesto più ampio di emergenza climatica. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha recentemente stimato che dal 21 giugno in Europa si siano registrati oltre 1.300 decessi in eccesso legati alle alte temperature, un dato che riaccende l’attenzione sugli effetti sanitari delle ondate di calore.