Caldo-record? Clamoroso: le conseguenze del calo dello smog

Aria più pulita, cieli più trasparenti e meno smog. Ma anche temperature più alte e ondate di calore sempre più intense. È uno degli effetti meno intuitivi del cambiamento climatico in Europa: il miglioramento della qualità dell’aria sta contribuendo, indirettamente, a rendere il caldo ancora più estremo. Negli ultimi anni l’Europa ha compiuto un significativo miglioramento nella qualità dell’aria. La riduzione di smog, polveri sottili e inquinanti atmosferici ha portato benefici evidenti alla salute pubblica e alla visibilità atmosferica. Tuttavia, secondo diversi studi climatici, questo progresso avrebbe anche un effetto collaterale inatteso: un’atmosfera più “trasparente” che assorbe meno energia e lascia passare più radiazione solare, contribuendo al riscaldamento del suolo. Il tema si inserisce in un contesto più ampio di emergenza climatica. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha recentemente stimato che dal 21 giugno in Europa si siano registrati oltre 1.300 decessi in eccesso legati alle alte temperature, un dato che riaccende l’attenzione sugli effetti sanitari delle ondate di calore.
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Secondo i dati del programma europeo Copernicus, la temperatura media globale è aumentata di circa 0,27 gradi per decennio dagli anni Novanta, mentre in Europa l’incremento è più marcato: circa 0,56 gradi per decennio. Rispetto all’epoca preindustriale, il continente europeo ha già registrato un aumento medio di circa 2,5 gradi, con gli ultimi anni tra i più caldi mai osservati. Gli scienziati indicano diversi fattori che contribuiscono a questa accelerazione. Uno dei principali è la riduzione della copertura nevosa e glaciale, un altro elemento è la maggiore persistenza dell’anticiclone africano, che favorisce ondate di calore sempre più frequenti e intense soprattutto nell’area mediterranea. Un terzo fattore, riguarda proprio il miglioramento della qualità dell’aria.
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Le politiche ambientali europee hanno ridotto in modo significativo le concentrazioni di aerosol e particolato. Questo ha migliorato la salute pubblica e ridotto l’inquinamento visibile, ma ha anche reso l’atmosfera più trasparente. Una minore presenza di particelle in sospensione significa infatti che una quantità maggiore di radiazione solare raggiunge direttamente la superficie terrestre, con un potenziale aumento del riscaldamento al suolo. Non si tratta di un “effetto negativo” della riduzione dello smog, ma di una conseguenza fisica del cambiamento delle condizioni atmosferiche. Gli esperti sottolineano comunque che i benefici della riduzione dell’inquinamento restano nettamente superiori agli effetti collaterali , Il problema principale resta l’impatto delle ondate di calore sulla salute pubblica.