Attentato Montecarlo, Anastasia B. ricercata in tutta Italia: chi è "la donna delle bombe"

L'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia è fuggita in Francia e da lì in Italia dopo l'azione compiuta nel Principato di Monaco. Lo ha fatto utilizzando un'auto che ha recuperato a Beausoleil in Francia al confine con Monaco, dove è arrivata a piedi dopo l'attentato. Si tratta di un'automobile immatricolata e noleggiata in Germania.
E' quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi, citati da Le Parisien. La donna, ucraina, 39 anni, si chiama Anastasia B. ed è nota "per i suoi legami con la criminalità organizzata".
Monaco, la pista choc sull'attentatore: "Non è un uomo", chi cercano (in Italia)L'attentatore di Monaco sarebbe in realtà "una donna ucraina, capace di camuffarsi da uomo". Identi...
Le immagini diffuse mostrano una figura androgina con giaccone nero, cappello tipo bob e jeans chiari mentre pedina la famiglia, la supera e lascia il pacco sui gradini dell’abitazione in place des Moulins. Dopo l’esplosione si allontana rapidamente, controllando solo che la famiglia entri nel palazzo.A tre giorni dall’attentato la donna resta introvabile nonostante le ricerche a tappeto. L’ipotesi della fuga in Italia è tra le più battute dagli organi d’informazione d’Oltralpe, anche se gli inquirenti mantengono riserbo sulle localizzazioni esatte. Dietro l’azione potrebbero esserci criminalità organizzata o servizi segreti ucraini. Le indagini proseguono in stretto coordinamento internazionale.