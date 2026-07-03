Immigrazione, sbarchi crollati del 50% rispetto al 2025. E la sinistra muta

Il governo Meloni può festeggiare un altro grande risultato: come riporta Agenzia Nova, gli sbarchi di migranti irregolari in Italia sono più che dimezzati nella prima metà del 2026, con un calo del 52,73 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In Italia, da inizio anno, sono arrivati via mare 14.464 migranti. Nel 2025, nello stesso arco temporale, ne erano sbarcati 30.598. Una flessione che conferma il rallentamento già emerso nei primi mesi dell'anno.
A trainare il crollo degli sbarchi è soprattutto la Libia, che resta comunque il principale Paese di partenza delle imbarcazioni di fortuna dirette verso l’Italia. A oggi, 3 luglio, gli arrivi dalle coste libiche sono 11.995, contro i 27.303 registrati nello stesso periodo del 2025: oltre 15 mila in meno, per un calo di circa il 56 per cento. Dalla Tunisia sono arrivati invece “solo” 1.112 migranti, contro i 2.209 del 2025, mentre la rotta dalla Turchia resta residuale, con 76 arrivi contro 485. In controtendenza l’Algeria: gli arrivi attribuibili a questa direttrice salgono a 1.281, più del doppio rispetto ai 601 registrati alla stessa data dello scorso anno.
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La regione che riceve il numero più alto di migranti continua a essere la Sicilia, dove, da inizio 2026, sono arrivati 10.923 migranti, contro i 25.222 dello stesso periodo del 2025. La Sardegna registra invece un aumento significativo, con 1.428 arrivi contro 725, un dato coerente con la crescita della rotta algerina, che resta comunque contenuta nel suo complesso. Seguono Toscana con 431 arrivi, Puglia con 379, Calabria con 287, Emilia-Romagna e Liguria con 251 ciascuna, Lazio con 191, Abruzzo con 172 e Marche con 151. Il calo più marcato, oltre alla Sicilia, riguarda la Calabria, passata da 1.250 arrivi nel 2025 a 287 nel 2026.
Per nazionalità dichiarata al momento dello sbarco, il primo gruppo resta quello dei cittadini del Bangladesh, con 4.249 arrivi. Seguono Somalia con 1.644, Sudan con 1.369, Pakistan con 1.185, Algeria con 1.106, Egitto con 920, Eritrea con 628 e Tunisia con 626. Più distanziati Mali con 309, Nigeria con 291, Costa d’Avorio con 216, Etiopia con 199, Iran con 183, Sud Sudan e Guinea con 179 ciascuno.