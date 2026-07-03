Immigrazione, sbarchi crollati del 50% rispetto al 2025. E la sinistra muta

Il governo Meloni può festeggiare un altro grande risultato: come riporta Agenzia Nova, gli sbarchi di migranti irregolari in Italia sono più che dimezzati nella prima metà del 2026, con un calo del 52,73 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In Italia, da inizio anno, sono arrivati via mare 14.464 migranti. Nel 2025, nello stesso arco temporale, ne erano sbarcati 30.598. Una flessione che conferma il rallentamento già emerso nei primi mesi dell'anno.

A trainare il crollo degli sbarchi è soprattutto la Libia, che resta comunque il principale Paese di partenza delle imbarcazioni di fortuna dirette verso l’Italia. A oggi, 3 luglio, gli arrivi dalle coste libiche sono 11.995, contro i 27.303 registrati nello stesso periodo del 2025: oltre 15 mila in meno, per un calo di circa il 56 per cento. Dalla Tunisia sono arrivati invece “solo” 1.112 migranti, contro i 2.209 del 2025, mentre la rotta dalla Turchia resta residuale, con 76 arrivi contro 485. In controtendenza l’Algeria: gli arrivi attribuibili a questa direttrice salgono a 1.281, più del doppio rispetto ai 601 registrati alla stessa data dello scorso anno.