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Macerata, molestata in stazione da un senegalese: come riesce a fuggire

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mercoledì 19 agosto 2026
Macerata, molestata in stazione da un senegalese: come riesce a fuggire

1' di lettura

Un uomo di origini africane è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di Porto Potenza Picena per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza, avvicinata e molestata alla stazione ferroviaria di Potenza Picena (Macerata). Secondo la ricostruzione dei militari, i fatti risalirebbero allo scorso luglio, quando la vittima sarebbe stata avvicinata da un uomo che, con la scusa di chiedere del denaro, l'avrebbe bloccata con la forza per poi molestarla, fino a quando la ragazza non è riuscita a divincolarsi salendo a bordo di un treno in arrivo. 

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche, avviate subito dopo la denuncia, si sono concentrate sull'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno permesso di risalire all'identità del presunto aggressore: un uomo di 36 anni, di origini senegalesi, senza dimora, privo di un regolare titolo di soggiorno e già noto alle forze dell'ordine.

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