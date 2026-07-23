Fakir, la famiglia aizza la folla contro gli agenti: "Giustiziato, ammazzato come un cane"

Le parole della moglie e della zia di Abderrahim Fakir arrivano dal Marocco e chiedono verità e giustizia per il 42enne morto il 19 luglio durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Intervistate dall’emittente marocchina Chouftv, le due donne hanno espresso dolore e rabbia per la scomparsa dell’uomo, sostenendo che si sia trattato di un episodio ingiusto. Un attacco, neppure tanto tra le righe, agli agenti di polizia.
"Lo hanno giustiziato. Questo è un crimine contro l'umanità, un crimine terribile. Oggi è toccato a lui, domani potrebbe succedere ai nostri figli. Non ha fatto niente di male ed è morto così", ha dichiarato una familiare, chiedendo che venga fatta chiarezza sulla vicenda.
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La moglie di Fakir ha raccontato il dolore per la perdita del marito, con cui era sposata da 13 anni. "Io conoscevo bene mio marito, eravamo sposati da 13 anni - dice la moglie - era una persona normale e l'hanno ammazzato così, senza motivo". La donna ha mostrato anche alcuni vestiti che il marito aveva inviato in Marocco in vista delle vacanze estive, raccontando che erano regali e oggetti preparati per il loro incontro. La zia di Fakir ha invece accusato duramente le modalità dell’intervento delle forze dell’ordine: "Lo hanno ucciso, hanno ucciso nostro figlio - aggiunge in un'altra intervista la zia di Fakir - e noi non li perdoneremo. Lo hanno ucciso come un cane". La donna ha inoltre contestato l’utilizzo dello spray al peperoncino, sostenendo che l’uomo sarebbe morto per soffocamento. Tutto da dimostrare. L'autopsia farà chiarezza.