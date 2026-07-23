Fakir, la famiglia aizza la folla contro gli agenti: "Giustiziato, ammazzato come un cane"

Le parole della moglie e della zia di Abderrahim Fakir arrivano dal Marocco e chiedono verità e giustizia per il 42enne morto il 19 luglio durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Intervistate dall’emittente marocchina Chouftv, le due donne hanno espresso dolore e rabbia per la scomparsa dell’uomo, sostenendo che si sia trattato di un episodio ingiusto. Un attacco, neppure tanto tra le righe, agli agenti di polizia.

"Lo hanno giustiziato. Questo è un crimine contro l'umanità, un crimine terribile. Oggi è toccato a lui, domani potrebbe succedere ai nostri figli. Non ha fatto niente di male ed è morto così", ha dichiarato una familiare, chiedendo che venga fatta chiarezza sulla vicenda.