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Pinerolo, tabaccaio ucciso in una rapina: gli arresti 14 anni dopo

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mercoledì 29 luglio 2026
Pinerolo, tabaccaio ucciso in una rapina: gli arresti 14 anni dopo

1' di lettura

Uccisero un tabaccaio a colpi di pistola durante una rapina a Pinerolo, nel Torinese. Arrestati dopo 14 anni i presunti responsabili. La vittima, Giovanni Bruno, 38 anni, era il proprietario del bar preso d'assalto il 4 giugno 2013. Oggi, gli investigatori sono riusciti a riaprire il caso, sotto il coordinamento della Procura di Torino, e a individuare i tre uomini che parteciparono alla rapina, uno dei quali deceduto otto anni fa. Per gli altri due, sulla base delle evidenze raccolte, è stata richiesta una misura cautelare confermata dal gip del Tribunale torinese. 

Uno, 79enne di origine sarda e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e portato nella casa circondariale “Lorusso e Cutugno” lo scorso lunedì; mentre il complice, 53enne torinese pure lui noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso, arrestato e condotto in carcere ieri, martedì 28 luglio. All'epoca i tre malviventi erano riusciti a fuggire a bordo di una Peugeot 206 poi ritrovata poco distante. Oggi per i carabinieri questa operazione - che si è basata su una minuziosa attività di revisione degli elementi raccolti, analisi scientifiche avanzate e nuove verifiche sulle testimonianze dell'epoca - chiude uno dei più complessi casi irrisolti del territorio e soprattutto offre una risposta ai familiari della vittima.

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