Bollino nero, traffico: il giorno infernale. E quelli rossi: quando non partire

Agosto entra nel vivo con il tradizionale esodo estivo: milioni di italiani si metteranno in viaggio lungo la rete autostradale per raggiungere le località di vacanza, mentre dalla seconda metà del mese prenderà il via il controesodo verso le grandi città. Il calendario di Viabilità Italia e Autostrade per l'Italia individua le giornate più critiche: sabato 8 agosto sarà l'unico giorno da bollino nero, con traffico molto intenso per gran parte della giornata. Bollino rosso, invece, per venerdì 7, domenica 9, sabato 15 agosto (Ferragosto), 22 e 29 agosto, quando si prevedono forti rallentamenti e possibili code sulle principali direttrici.

Per chi ha la possibilità di scegliere quando partire, le giornate più favorevoli sono martedì, mercoledì e giovedì, con flussi generalmente più contenuti. Gli esperti consigliano inoltre di mettersi in viaggio nelle prime ore del mattino o in tarda serata, evitando le fasce centrali della giornata, quando il traffico raggiunge i picchi maggiori. Dopo Ferragosto l'attenzione si sposterà sul controesodo: i rientri più impegnativi sono attesi nei weekend del 16-17, 22-23 e 29-30 agosto, mentre anche lunedì 31 agosto è previsto traffico sostenuto sulle principali arterie dirette verso il Nord e i grandi centri urbani.

Le tratte più esposte ai rallentamenti saranno la A1 Milano-Napoli, soprattutto nei collegamenti con il Centro Italia, la A14 Adriatica verso Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia, la A22 del Brennero, la A10 Genova-Ventimiglia in direzione della Riviera ligure e la A3 Napoli-Salerno, principale accesso alle località turistiche della Campania e della Calabria. Prima di partire è consigliabile verificare le condizioni del traffico in tempo reale, controllare il veicolo e programmare soste frequenti, soprattutto in presenza delle elevate temperature estive.