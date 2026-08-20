Cesano Maderno, aggredisce a martellate moglie e figlia: arrestato 55enne marocchino

Ha aggredito la moglie e la figlia a colpi di martello al culmine di una lite, ma le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. È accaduto a Cesano Maderno (Monza), dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'allarme è scattato la mattina del 12 agosto con una chiamata al 112.

I militari, arrivati sul posto, hanno bloccato l'aggressore e sequestrato il martello. A confermare la dinamica dei fatti sono state le immagini del sistema di videosorveglianza interno all'abitazione, che hanno fornito totale riscontro al racconto fornito dalle vittime, rispettivamente di 43 e 24 anni. L'uomo è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Desio per le medicazioni del caso, mentre madre e figlia sono state accompagnate al pronto soccorso di Carate Brianza (Monza). Le loro condizioni sono stabili e non sono in pericolo di vita.