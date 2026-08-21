Lavitola, la lettera dal carcere: "Non sono lucidissimo, cosa ho chiesto"

"Non sono lucidissimo, anche se sto bene. Spero di avere i domiciliari, comunque ho chiesto di poter lavorare, qui in carcere ti assicuro è molto più pesante l’impotente attesa”: Valter Lavitola, il faccendiere indagato come unico mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, lo ha scritto dal carcere di Rebibbia in una lettera inviata alla compagna italo-argentina. Il Tg1 ne ha mostrato alcuni passaggi. In uno in particolare, l'imprenditore ha ammesso di aver commesso degli errori: "Avrei dovuto ascoltarti ma oramai è tardi”. Dopodiché ha scritto di “essere stato abbandonato” dall’ex premier Silvio Berlusconi. E poi: “Ho provato sofferenze e frustrazioni”.

Forse già la prossima settimana, l'ex editore potrebbe tornare davanti al tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione. A raccontare il suo stato d’animo è stato anche l’avvocato Arturo Cola, che lo ha incontrato a Rebibbia. Secondo il legale, Lavitola si sente responsabile per aver coinvolto nella vicenda due persone a cui tiene particolarmente, Clesio Tavares Gomez e Ranucci. "È molto affranto", ha detto Cola a Libero.