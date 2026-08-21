Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Lavitola, la lettera dal carcere: "Non sono lucidissimo, cosa ho chiesto"

di
Libero logo
venerdì 21 agosto 2026
Lavitola, la lettera dal carcere: "Non sono lucidissimo, cosa ho chiesto"

1' di lettura

"Non sono lucidissimo, anche se sto bene. Spero di avere i domiciliari, comunque ho chiesto di poter lavorare, qui in carcere ti assicuro è molto più pesante l’impotente attesa”: Valter Lavitola, il faccendiere indagato come unico mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, lo ha scritto dal carcere di Rebibbia in una lettera inviata alla compagna italo-argentina. Il Tg1 ne ha mostrato alcuni passaggi. In uno in particolare, l'imprenditore ha ammesso di aver commesso degli errori: "Avrei dovuto ascoltarti ma oramai è tardi”. Dopodiché ha scritto di “essere stato abbandonato” dall’ex premier Silvio Berlusconi. E poi: “Ho provato sofferenze e frustrazioni”.

Forse già la prossima settimana, l'ex editore potrebbe tornare davanti al tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione. A raccontare il suo stato d’animo è stato anche l’avvocato Arturo Cola, che lo ha incontrato a Rebibbia. Secondo il legale, Lavitola si sente responsabile per aver coinvolto nella vicenda due persone a cui tiene particolarmente, Clesio Tavares Gomez e Ranucci. "È molto affranto", ha detto Cola a Libero.

Sigfrido Ranucci scaricato da Repubblica: "Un caso psichiatrico", l'attacco frontale

A dare grande spazio alle tesi complottiste e complottare di Sigfrido Ranucci su Lavitola, attentato e mandanti era stat...

Il faccendiere è in carcere dallo scorso 10 agosto, dopo che il gip di Roma ha respinto la richiesta della difesa di sostituire la custodia cautelare con gli arresti domiciliari. Nell’ordinanza il giudice ricostruisce le dichiarazioni rese da Lavitola, che avrebbe ammesso di essere il mandante dell’attentato, negando però di conoscere le modalità concrete con cui sarebbe stato realizzato l’attacco e di aver effettuato un sopralluogo nel settembre 2025.

Ranucci, dietrofront sulla querela a Clementina Forleo? Interviene il suo avvocato

Smentita dall'avvocato di Sigfrido Ranucci la notizia secondo cui il giornalista non avrebbe più querelato la...
tag
valter lavitola
sigfrido ranucci

Cala il gelo ad Asiago Ranucci interrotto a teatro dal dottor Rigoli: "Se ammetti l'errore davanti a tutti...", cala il gelo

Parole senza precedenti Sigfrido Ranucci scaricato da Repubblica: "Un caso psichiatrico", l'attacco frontale

Passo indietro Ranucci, dietrofront sulla querela a Clementina Forleo? Interviene il suo avvocato

ti potrebbero interessare

Trieste, foto-sfregio sulle foibe: "Ecco come si dialoga con Vannacci"

Trieste, foto-sfregio sulle foibe: "Ecco come si dialoga con Vannacci"

Il Mar Ligure paradiso dei cetacei

Il Mar Ligure paradiso dei cetacei

Luca Puccini
Autovelox in funzione prima dell'omologazione, il caso che scuote l'Italia: chi può presentare ricorso

Autovelox in funzione prima dell'omologazione, il caso che scuote l'Italia: chi può presentare ricorso

Il festival musicale sfrattato dai pipistrelli

Il festival musicale sfrattato dai pipistrelli

Claudia Osmetti