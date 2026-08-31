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Modena, vanno alla Festa del Pd? A marito e moglie rubano l'auto

lunedì 31 agosto 2026
Modena, vanno alla Festa del Pd? A marito e moglie rubano l'auto

1' di lettura

Feste dell'Unità sempre più insicure. L'ultimo caso è quello di Modena dove qualche malcapitato si è visto sottrarre la propria auto proprio nel parcheggio. "Rubata, giovedì sera, alla festa dell'unità di Modena, se qualcuno la vedesse, mi può contattare qua grazie", è l'annuncio spuntato nella pagina Facebook dal titolo "Sei di Modena se...". E a corredo anche la foto dell'auto rossa fiammante. A denunciare l'accaduto, oltre alla legittima proprietaria, il quotidiano online La Pressa, che riporta: "Marito e moglie sono giunti nel parcheggio di via Divisione Acqui intorno alle 20, ma al loro ritorno intorno alle 23 l’auto - una Panda rossa (in foto) - era sparita. Immediata la telefonata alla polizia che è giunta sul posto i pochi minuti dalla vicina questura. Al momento però le indagini non hanno portato a nulla". 

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Solo poche ore prima, nella notte tra sabato e domenica, anche alla Festa dell'Unità di Lodi è andato in scena un caso simile, ma ben più grave: qui, all'esterno è avvenuta un'aggressione ai danni di un 21enne. 

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E pensare che solo un anno fa quanto accaduto proprio a Lodi scatenò il dibattito sulla sicurezza alle feste dem. Ai tempi aveva fatto molto discutere il video in cui si vedevano alcuni giovani partecipare a una vera e propria rissa in un’area della Festa dell’Unità di Lodi. Le immagini mostravano un ragazzo che tentava di bloccare un suo coetaneo che in mano sfoggiava un machete.

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