Modena, vanno alla Festa del Pd? A marito e moglie rubano l'auto

Feste dell'Unità sempre più insicure. L'ultimo caso è quello di Modena dove qualche malcapitato si è visto sottrarre la propria auto proprio nel parcheggio. "Rubata, giovedì sera, alla festa dell'unità di Modena, se qualcuno la vedesse, mi può contattare qua grazie", è l'annuncio spuntato nella pagina Facebook dal titolo "Sei di Modena se...". E a corredo anche la foto dell'auto rossa fiammante. A denunciare l'accaduto, oltre alla legittima proprietaria, il quotidiano online La Pressa, che riporta: "Marito e moglie sono giunti nel parcheggio di via Divisione Acqui intorno alle 20, ma al loro ritorno intorno alle 23 l’auto - una Panda rossa (in foto) - era sparita. Immediata la telefonata alla polizia che è giunta sul posto i pochi minuti dalla vicina questura. Al momento però le indagini non hanno portato a nulla".