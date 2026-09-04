Finale Ligure, famiglia sterminata: "Gli ultimi minuti di Paola più atroci della morte"

Ci sono i biglietti, lasciati nell'abitazione, trovati dagli inquirenti dopo la strage di Finale Ligure: messaggi il cui contenuto fa riferimento a un disagio di natura familiare ma non di stampo economico. È l'unica traccia del possibile movente di quello che per gli inquirenti sarebbe un omicidio-suicidio, con una modalità che al momento è confermata dai primi riscontri. Paola Siri, architetto, e il figlio Mattia di 15 anni, sono morti per primi. A sparare il marito e padre Daniele Baruzzo, 61 anni, anche lui morto, da quanto si apprende suicida. "Spero che Paola non se ne sia accorta altrimenti gli ultimi minuti della sua vita sono stati più atroci della morte", ha riferito a Il Secolo XIX un'amica di famiglia.

Lorena Isceri, le drammatiche telefonate dal bagagliaio prima di essere uccisa Lorena Isceri ha fatto di tutto pur di salvarsi, consapevole del pericolo a cui stava andando incontro. La donna, la 47e...

L'arma con cui ha sparato era legalmente detenuta: una pistola, non l'unica di quelle usate dall'uomo, che aveva il porto d'armi per uso sportivo. A dare l'allarme intorno a mezzogiorno era stato il datore di lavoro dell'uomo, che lavorava in un centro ricambi auto.

Finale Ligure, uccide la moglie e il figlio, poi si toglie la vita: il motivo scritto in un biglietto Un altra tragedia familiare scuote l'Italia. A Finale Ligure, in provincia di Savona, sono stati trovati i corpi di ...