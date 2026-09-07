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Alessandro Di Battista

Livorno, beccato con bici rubate per 27mila euro? Marocchino investe e pesta agente

lunedì 7 settembre 2026
Livorno, beccato con bici rubate per 27mila euro? Marocchino investe e pesta agente

1' di lettura

Da qualche tempo aveva attirato l'attenzione della polizia ferroviaria presentandosi ogni giorno in stazione con una bicicletta diversa. Così, un giorno, gli agenti hanno deciso di raggiungerlo fino a casa, nella zona di piazza San Marco, e lo hanno sorpreso mentre era intento ad aprire un garage. Accortosi della presenza delle forze dell'ordine, l'uomo ha tentato una fuga disperata: prima ha investito uno degli agenti con la bicicletta, poi lo ha picchiato mandandolo in ospedale con una prognosi di 21 giorni. Successivamente, è stato fermato e trasferito nel carcere delle Sughere.

Nel garage di sua proprietà sono state ritrovate 15 biciclette elettriche (dal valore di 27mila euro), un monopattino sempre ad alimentazione automatica e 14 cellulari per un totale di 30mila euro di merce

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Dopo i primi accertamenti, la polizia è riuscita a risalire all'identità dell'uomo: 46enne, di origine marocchina, si chiama Mohamed Tuabbi. Nei suoi confronti, il giudice ha disposto l'arresto e la custodia cautelare in carcere. È accusato di esistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di ricettazione in concorso con un 68enne tunisino, che avrebbe controllato per suo conto il fondo quando lui era assente, e in proprio per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A difenderlo è l’avvocato livornese Massimo Tuticci, nominato d’ufficio. 

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