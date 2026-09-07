Silvia Salis, battuta da censura: "Una lunga durata non è sempre di qualità"

Una frase ambigua, molto ambigua, quella pronunciata da Silvia Salis. Frase diventata virale e che ora sta facendo il giro dei social. La sindaca di Genova è intervenuta alla Festa dell'Unità, dove il tema era anche il record raggiunto dal governo guidato da Giorgia Meloni. L'esecutivo, dopo aver già segnato un primato con la prima premier donna della storia italiana, è diventato infatti il più longevo della Repubblica.

Ed è proprio commentando la durata del governo che Salis si lascia andare a una considerazione destinata a suscitare ironia e discussioni sul web: "In tante cose della vita una lunga durata non corrisponda poi alla qualità, diciamo. Penso che possiamo essere tutti d'accordo", ha affermato sorniona.