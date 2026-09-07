Silvia Salis, battuta da censura: "Una lunga durata non è sempre di qualità"

Una frase ambigua, molto ambigua, quella pronunciata da Silvia Salis. Frase diventata virale e che ora sta facendo il giro dei social. La sindaca di Genova è intervenuta alla Festa dell'Unità, dove il tema era anche il record raggiunto dal governo guidato da Giorgia Meloni. L'esecutivo, dopo aver già segnato un primato con la prima premier donna della storia italiana, è diventato infatti il più longevo della Repubblica.
Ed è proprio commentando la durata del governo che Salis si lascia andare a una considerazione destinata a suscitare ironia e discussioni sul web: "In tante cose della vita una lunga durata non corrisponda poi alla qualità, diciamo. Penso che possiamo essere tutti d'accordo", ha affermato sorniona.
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A quel punto ecco una risata della sindaca, interpretata come un ammiccamento malizioso. Dalla platea partono applausi, mentre il moderatore, evidentemente colto di sorpresa, replica: "Ah però", accompagnando le parole con una risata.
Il video, rilanciato sui social, ha così trasformato in poche ore la battuta della prima cittadina in un tormentone. Il riferimento alla "lunga durata" e alla "qualità", inserito nel contesto del discorso politico, si presta infatti a una lettura tutt'altro che istituzionale.
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Resta da capire quale fosse l'effettivo significato attribuito da Salis alle sue parole. Anche perché, curiosamente, nello stesso periodo Elly Schlein ha raggiunto il record di durata alla guida del Partito democratico. Una coincidenza che alimenta ulteriormente le battute sul caso e richiama alla memoria il celebre "delicatissima" di Christian De Sica.
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