Malattia, le nuove regole: validità del certificato in azienda, cambia tutto

Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS ha introdotto una nuova regola sulla decorrenza del certificato di malattia. La novità riguarda la possibilità di riconoscere, in determinate condizioni, anche il giorno precedente a quello in cui viene effettuata la visita medica.

La regola generale resta invariata: ai fini della tutela previdenziale, la malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico. La nuova disposizione amplia però un'eccezione già esistente, consentendo di riconoscere il giorno precedente alla visita anche quando il medico visita il paziente in ambulatorio, e non soltanto a domicilio. La retroattività è limitata a un solo giorno: il medico deve indicare nel certificato una data di inizio della malattia coincidente con il giorno precedente alla visita. Non è quindi possibile recuperare più giornate arretrate. La stessa regola si applica ai certificati di continuazione e di ricaduta.