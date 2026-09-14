Lavitola, bomba di Chimutengo: "Ha fatto un attentato anche contro di me"

«Quando Valter si arrabbia ricorre alle minacce... In passato era già stato fatto il nome di Gomes; a gennaio la mia macchina è stata sabotata, poi trovo certi messaggi e successivamente scopro pagamenti a persone coinvolte. In questa vicenda ci sono elementi che messi tutti assieme mi preoccupano». A parlare è Benjamin Chimutengo, imprenditore ed ex socio di Valter Lavitola, raggiunto in Zimbabwe dalle telecamere de Lo Stato delle Cose, la trasmissione di Massimo Giletti di nuovo in onda su Rai 3 da questa sera. Nell’anticipazione dell’intervista esclusiva realizzata dal giornalista e direttore di MOW (mowmag.com), Moreno Pisto, fatta circolare ieri, Chimutengo accende i riflettori su personalità e ruolo di Clesio Gomes Tavares, intermediario e factotum del faccendiere indagato in quanto reo confesso di essere il mandante dell’attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci.

Nell’intervista in realtà Chimutengo condivide con i microfoni di Rai 3 ben più che una preoccupazione. Cita carte e messaggi che sarebbero stati scambiati da Lavitola con il suo avvocato nei quali proprio il faccendiere chiederebbe al legale di verificare se un presunto agente di polizia è disposto ad «occuparsi della situazione creatasi con Benjamin»: a fronte della richiesta, in un altro messaggio, il legale risponderebbe che ci sarebbe un agente di polizia pronto ad occuparsi di Chimutengo, in cambio di 30mila dollari. Il racconto è un po’ confuso ma giustifica a sufficienza tutte le ansie dell’imprenditore, convinto che Lavitola avrebbe progettato di farlo uccidere.