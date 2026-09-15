L'accordo segreto sui carbon credit: Lavitola & C. incassano 44mila euro al mese

Valter Lavitola è in carcere dal 10 agosto e la sua ex compagna, Natalia Potenza, ha deciso di svelare tutti i suoi altarini, esasperata dai tradimenti e dai maltrattamenti. Dopo avere appreso dell’esistenza di una nuova amante da questo giornale, ha iniziato a preparare il suo devastante addio al padre dei suoi figli. Intorno a Ferragosto aveva già raccolto centinaia di documenti e studiato i movimenti bancari e societari del faccendiere. Poi ha preso coraggio e, a fine del mese scorso, come anticipato ieri sera da Massimo Giletti, ha presentato anche una denuncia per il cosiddetto Codice rosso. Un procedimento in cui la donna è già stata sentita in Procura, così come lo sono stati diversi testimoni. Intanto procede parallelamente l’inchiesta per l’attentato a Sigfrido Ranucci. Nell’ambito di questo fascicolo, sabato scorso, la quarantasettenne argentina è stata sentita per dieci ore. In questo filone il pm Edoardo De Santis sta esplorando non i presunti abusi in famiglia di Lavitola, ma i suoi affari. Per settimane i giornali hanno pubblicato indiscrezioni sul business milionario nel settore dei carbon credit dell’«amico fraterno» di Ranucci, a braccetto con la Neutralia srl degli imprenditori Fabio Mazzoni e Gianluca De Marchi. Un investimento che l’ex conduttore di Report aveva provato a salvaguardare anche rilasciando in Zimbabwe un’intervista contro l’ex socio «pentito» di Lavitola, l’africano Benjamin Chimutengo, entrato in rotta di collisione con il faccendiere italiano recluso a Rebibbia.

Ma adesso quell’affare, avviato con l’«accordo di investimento» del 25 luglio 2024, è stato formalmente messo in discussione, seppure in modo un po’ ingarbugliato. Infatti, lo scorso 31 marzo 2026 Lavitola ha concluso un singolare contratto con la Neutralia e con i suoi due titolari, un «accordo di risoluzione consensuale e regolazione dei rapporti pendenti» che Libero ha avuto la possibilità di esaminare, in forza del quale Neutralia si impegna a versare altri 400mila euro, in nove rate mensili da circa 44mila euro, tra aprile e dicembre 2026, quale «investimento residuo», secondo le indicazioni di Lavitola, anche «a favore di società coinvolte nello sviluppo dell'operazione» o per rimborsi spese sostenute da collaboratori. Nel contratto di risoluzione De Marchi e Mazzoni da una parte e Lavitola dall’altra non hanno voluto esplicitare le ragioni della loro decisione: se questa sia dovuta a dissapori o se, in qualche modo, sia connessa all’attentato subito da Ranucci o al possibile coinvolgimento di Lavitola. Si legge infatti nel contratto che «le parti, per ragioni che entrambe ritengono opportuno non dettagliare [...] hanno congiuntamente valutato l'opportunità di risolvere consensualmente l’accordo di Investimento, regolando al contempo i rispettivi diritti e obblighi pendenti». Tra questi diritti vi è quindi quello di Lavitola di incassare, direttamente o indirettamente, i 400mila euro sopra citati, ma vi è anche l’obbligo per lo stesso Lavitola di rimborsare alle controparti ben 1,8 milioni di euro (cifra determinata «in misura forfettaria») entro il 30 giugno 2027, «un importo pari alle somme complessivamente versate da Neutralia a titolo di investimento».

Sigfrido Ranucci sull'incontro con Lavitola: "Il cellulare? Non ricordo dove fosse" Sigfrido Ranucci, ospite alla Festa del Fatto a Marina di Pietrasanta, smentisce i sospetti e afferma: "Assolutamen...