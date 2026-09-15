Legnago, la rivoluzione del sindaco: "Addio sussidi alle famiglie dei maranza che commettono reati"

Il sindaco di Legnago toglie i sussidi alle famiglie dei maranza che commettono reati. "Molto spesso dietro a questi fatti ci sono giovani immigrati di seconda generazione e quindi famiglie perfettamente regolari nel nostro territorio - ha spiegato Paolo Longhi, primo cittadino del comune in provincia di Verona ed esponente di FdI -. Famiglie che, come tutte quelle che ne hanno la possibilità, beneficiano di contributi e sussidi pubblici. Quindi mi sono chiesto, facendo anche una riflessione personale, cosa mai sarebbe accaduto se io mi fossi comportato così quando ero ragazzo...".

La sua "rabbiosa considerazione" - così l'ha definita lui stesso - nasce da quanto accaduto sei giorni fa in pieno centro, dove due 15enni di origine marocchina hanno prima scippato un’anziana facendola cadere a terra e poi rapinato un tabaccaio, colpendolo con una bottiglia in testa. I due, poi finiti in manette, avrebbero già vari precedenti penali, come si legge sul Corriere della Sera. "L’ultimo di una serie di episodi dai quali emerge che a commettere la maggioranza di questi crimini sono i 'maranza'. Cioè giovani di seconda generazione ai quali il comune di Legnago dà gli stessi diritti che sono concessi ai legnaghesi 'doc'", ha sottolineato Longhi.