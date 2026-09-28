Roma, smascherata una banda specializzata in furti d'auto: tre sudamericani in arresto

Armeggiavano con un attrezzo metallico sulle portiere delle autovetture in sosta nel parcheggio situato all'angolo tra via Tuscolana e via Vincenzo Marronaro, muovendosi in coppia mentre un terzo complice svolgeva il ruolo di vedetta. Il loro schema operativo, tuttavia, non è sfuggito agli agenti della polizia di Stato di Roma, che ne hanno monitorato attentamente gli spostamenti fino al momento dell'intervento. Per tre cittadini sudamericani, poco più che ventenni, è così scattato l'arresto in flagranza per il reato di rapina impropria.

Determinante è stato lo sguardo vigile di due agenti del Commissariato Romanina che, liberi dal servizio, hanno notato i tre giovani aggirarsi con atteggiamento guardingo tra le auto in sosta. Insospettiti dai loro movimenti, i poliziotti ne hanno seguito gli spostamenti, allertando nel contempo gli equipaggi del medesimo Commissariato affinché intervenissero in supporto. Dopo aver assistito ad un furto e ad un successivo tentativo di un colpo analogo, sul posto sono sopraggiunte due pattuglie della sezione Volanti. Alla vista degli agenti, i tre hanno reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi al controllo e guadagnarsi la fuga, ma la loro resistenza è stata rapidamente contenuta.