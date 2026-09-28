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Sigfrido Ranucci

Roma, smascherata una banda specializzata in furti d'auto: tre sudamericani in arresto

lunedì 28 settembre 2026
Roma, smascherata una banda specializzata in furti d'auto: tre sudamericani in arresto

2' di lettura

Armeggiavano con un attrezzo metallico sulle portiere delle autovetture in sosta nel parcheggio situato all'angolo tra via Tuscolana e via Vincenzo Marronaro, muovendosi in coppia mentre un terzo complice svolgeva il ruolo di vedetta. Il loro schema operativo, tuttavia, non è sfuggito agli agenti della polizia di Stato di Roma, che ne hanno monitorato attentamente gli spostamenti fino al momento dell'intervento. Per tre cittadini sudamericani, poco più che ventenni, è così scattato l'arresto in flagranza per il reato di rapina impropria.

Determinante è stato lo sguardo vigile di due agenti del Commissariato Romanina che, liberi dal servizio, hanno notato i tre giovani aggirarsi con atteggiamento guardingo tra le auto in sosta. Insospettiti dai loro movimenti, i poliziotti ne hanno seguito gli spostamenti, allertando nel contempo gli equipaggi del medesimo Commissariato affinché intervenissero in supporto. Dopo aver assistito ad un furto e ad un successivo tentativo di un colpo analogo, sul posto sono sopraggiunte due pattuglie della sezione Volanti. Alla vista degli agenti, i tre hanno reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi al controllo e guadagnarsi la fuga, ma la loro resistenza è stata rapidamente contenuta.

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Una volta bloccati i tre complici, gli operatori sono tornati nei pressi dell'autovettura appena presa di mira, dove hanno rinvenuto a terra la carta di circolazione ed un mazzo di chiavi dell'abitazione appartenenti al proprietario del veicolo. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita alla vittima, contestualmente informata dell'accaduto. Al termine degli accertamenti, per tutti e tre è scattato l'arresto per rapina impropria. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo nei loro confronti la misura cautelare in carcere. 

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