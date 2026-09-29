Garlasco, l'ex Ris di Parma Portera: "Non ho analizzato la traccia sui pedali. È stata usata la mia utenza"

Giorgio Portera, ex carabiniere del Ris di Parma, prende le distanze dal caso Garlasco e in particolare dall'analisi delle tracce sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. "Non ho eseguito personalmente l'analisi genetica del campione, né ho valutato o interpretato alcun profilo genetico relativo al caso Garlasco durante il periodo del mio servizio presso il Ris di Parma", ha detto il genetista e ufficiale in congedo dell’Arma alla Procura di Pavia.

"Il collegamento della mia persona alle attività analitiche del campione BU_P - prosegue - deriva dalla registrazione di un accesso con la mia user personale nell’ambito dell’ultima fase di lavorazione della specifica traccia". Portera ha poi specificato che "l'attività a cui può essere ricondotto il mio accesso consisteva esclusivamente nella fase finale di caricamento del campione sul sequenziatore. Non posso oggi stabilire con certezza se tale operazione sia stata materialmente eseguita da me oppure da un collega che ho fatto accedere allo strumento utilizzando la mia user".