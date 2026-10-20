Vicenza, un ragazzino riempie di botte il controllore del bus: la folla lo incita

Aggressione choc nella cittadella degli studi di Vicenza. E, ancora una volta, la vittima è un controllore di un autobus. I fatti risalgono alla mattinata di ieri, lunedì 19 ottobre, in via Baden Powell. Lì un dipendente di Svt (Società vicentina trasporti) è stato prima accerchiato e poi picchiato davanti all'istituto superiore Canova. Come riporta il Corriere della sera, l'operatore era intervenuto a bordo del bus per richiamare un ragazzo che continuava a premere con insistenza e senza motivo il pulsante d'allarme di emergenza.

Sceso dalla fermata, un giovanissimo ragazzo ha aggredito il controllore: colpi alla testa, schiaffi sul volto e faccia contro l'asfalto. Nel frattempo un gruppetto di una quindicina di studenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni ha assistito alla scena incitando l'aggressore a colpire più forte. La vittima non ha reagito. Il controllore è risalito sul mezzo ed è riuscito a ripartire senza riportare ferite gravi ma in evidente stato di choc. La settimana precedente nella stessa fermata si erano registrati insulti al personale di trasporto.