Vicenza, un ragazzino riempie di botte il controllore del bus: la folla lo incita

Aggressione choc nella cittadella degli studi di Vicenza. E, ancora una volta, la vittima è un controllore di un autobus. I fatti risalgono alla mattinata di ieri, lunedì 19 ottobre, in via Baden Powell. Lì un dipendente di Svt (Società vicentina trasporti) è stato prima accerchiato e poi picchiato davanti all'istituto superiore Canova. Come riporta il Corriere della sera, l'operatore era intervenuto a bordo del bus per richiamare un ragazzo che continuava a premere con insistenza e senza motivo il pulsante d'allarme di emergenza.
Sceso dalla fermata, un giovanissimo ragazzo ha aggredito il controllore: colpi alla testa, schiaffi sul volto e faccia contro l'asfalto. Nel frattempo un gruppetto di una quindicina di studenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni ha assistito alla scena incitando l'aggressore a colpire più forte. La vittima non ha reagito. Il controllore è risalito sul mezzo ed è riuscito a ripartire senza riportare ferite gravi ma in evidente stato di choc. La settimana precedente nella stessa fermata si erano registrati insulti al personale di trasporto.
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Dell'episodio ha parlato il presidente di Svt, Marco Sandonà, spiegando che si è trattato di un evento "chiaramente inqualificabile che mi auguro possa trovare la condanna ferma e unanime da parte di tutti". E ha ribadito che "non si è trattato di una bravata ma di un’aggressione vera e propria. Ci auguriamo che i responsabili possano essere identificati - le sue parole - e ricordo che tutti i nostri mezzi sono dotati di un sistema di videosorveglianza. Nel frattempo mi auspico che quanto accaduto venga colto come un segnale circa la necessità di abbassare i toni".